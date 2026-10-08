“Limpiamos Asunción”: jóvenes se autoconvocan para retirar propaganda electoral de las calles

Más de 70 jóvenes se autoconvocaron este miércoles para retirar carteles y propaganda electoral de distintos puntos de Asunción. La iniciativa surgió apenas después de las elecciones municipales y fue organizada en pocas horas mediante redes sociales.

La convocatoria fue impulsada por un grupo de amigos que coincidió en que, una vez más, las calles de la capital quedaron cargadas de carteles, afiches y otros elementos de propaganda tras la jornada electoral.

“Siempre pasa lo mismo, que se pegan muchos carteles por toda la ciudad”, explicó Matías Pavón, uno de los impulsores de la iniciativa. Según señaló, el grupo decidió que la ciudadanía también debía asumir un papel activo ante la falta de retiro de la propaganda.

La propuesta fue bautizada “Limpiamos Asunción” y comenzó a difundirse mediante un flyer compartido en grupos de redes sociales y una cuenta de Instagram. En poco tiempo, más de 160 personas se sumaron al grupo de WhatsApp creado para coordinar las tareas.

Lea más: Informe de la OEA: TSJE explica la exclusión de 187.000 jóvenes del padrón electoral

Se repartieron por distintos puntos de la capital

Aunque el grupo virtual reúne a más de 160 personas, alrededor de 70 participaron directamente de la jornada de limpieza. Los voluntarios se distribuyeron en diferentes zonas para abarcar la mayor cantidad posible de calles.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los jóvenes trabajaron sobre las avenidas Mariscal López, España, República Argentina y San Martín, además de sectores próximos a Sacramento y otros puntos de la capital.

La tarea consistió principalmente en retirar carteles y propaganda colocados en murallas, postes y otros espacios públicos. Para hacerlo, utilizaron herramientas básicas, como pinzas y tijeras.

Lea más: ¿Qué pasa si no se retira la propaganda electoral? Lo que dice el Código Electoral

“No representamos a ningún partido”

Pavón remarcó que la actividad no responde a una organización política ni busca representar a ningún partido. La iniciativa, sostuvo, nació de un grupo de ciudadanos que decidió actuar después de las elecciones.

“Somos autoconvocados, no representamos ningún partido específico”, afirmó.

El impulsor reconoció que la jornada permitió retirar una cantidad importante de propaganda, pero advirtió que todavía queda mucho por hacer en Asunción.

Invitan a replicar la iniciativa en los barrios

Durante la jornada, los voluntarios llenaron varias bolsas con residuos y carteles retirados de las calles. Sin embargo, Pavón consideró que el trabajo realizado apenas representa una parte del problema generado por la proliferación de propaganda electoral.

“Hay muchos candidatos que se esmeraron en llenar todas las murallas, los alumbrados públicos y los postes”, cuestionó.

Ante esta situación, los impulsores invitaron a otros ciudadanos a realizar tareas similares en sus propios barrios. La idea, según Pavón, es que no sea necesario esperar una convocatoria formal para empezar a retirar los residuos electorales.

“Creo que el cambio empieza desde nuestra vereda”, sostuvo.