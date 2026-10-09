Bello agradece a bomberos por su trabajo pese a la falta de aportes del municipio

La Municipalidad de Asunción, encabezada por el intendente Luis Bello, realizó la entrega de G. 1.411 millones al CBVP en un acto que contó con la presencia de la presidenta de la institución, capitana general Lorena Canán, autoridades municipales y representantes de las compañías de la capital.

Durante el acto, el intendente destacó la vocación de servicio de los bomberos, quienes continuan protegiendo a los asuncenos pese a las dificultades económicas y la falta de aportes durante años.

“Gracias, bomberos y bomberas, por el trabajo que hacen por Asunción. Gracias porque, sin importar que la Municipalidad no les haya dado lo que correspondía durante muchos años, igual estaban ahí cuidando de los asuncenos”, expresó Bello, según dieron a conocer desde la institución.

Asimismo, recordó el compromiso asumido durante una visita a uno de los cuarteles y destacó que la transferencia representa el cumplimiento de su palabra.

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Lo que dicen los bomberos

Por su parte, la presidenta del CBVP, Lorena Canán, agradeció al intendente y a su equipo por las gestiones realizadas para concretar el desembolso, luego de años de espera. Destacó que estos recursos son fundamentales para fortalecer la labor de los bomberos voluntarios.

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En el acto participaron representantes de cinco compañías de Asunción: Primera (Bomba Asunción), Segunda (Santísima Trinidad), Tercera (Sajonia), Vigésima (Mercado N.º 4) y Vigésima Segunda (Zeballos Cué).