Nacionales
09 de octubre de 2026 a la - 19:41

Bello agradece a bomberos por su trabajo pese a la falta de aportes del municipio

Mujer con uniforme amarillo y hombre con camisa blanca sonríen mientras sostienen un cheque, con una bandera de Paraguay de fondo.
Municipalidad de Asunción entregó G. 1.411 millones a Bomberos Voluntarios. En la foto, el intendente Luis Bello y la presidenta del CBVP, Lorena Canán.

En un acto realizado en la sede de la Municipalidad de Asunción, se hizo entrega de un aporte de poco más de G. 1.400 millones al Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP). Durante el acto, el intendente, Luis Bello, agradeció a los bomberos por proteger a los asuncenos pese a la falta de aporte durante años.

Por ABC Color
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La Municipalidad de Asunción, encabezada por el intendente Luis Bello, realizó la entrega de G. 1.411 millones al CBVP en un acto que contó con la presencia de la presidenta de la institución, capitana general Lorena Canán, autoridades municipales y representantes de las compañías de la capital.

Durante el acto, el intendente destacó la vocación de servicio de los bomberos, quienes continuan protegiendo a los asuncenos pese a las dificultades económicas y la falta de aportes durante años.

Seis hombres en uniformes amarillos y camisas, en un ambiente oficial, con expresiones alegres durante el acto de entrega.
Municipalidad de Asunción entregó G. 1.411 millones a Bomberos Voluntarios. En la foto, el intendente Luis Bello (tercero de la izquierda) y la presidenta del CBVP, Lorena Canán (tercera de la derecha).

“Gracias, bomberos y bomberas, por el trabajo que hacen por Asunción. Gracias porque, sin importar que la Municipalidad no les haya dado lo que correspondía durante muchos años, igual estaban ahí cuidando de los asuncenos”, expresó Bello, según dieron a conocer desde la institución.

Asimismo, recordó el compromiso asumido durante una visita a uno de los cuarteles y destacó que la transferencia representa el cumplimiento de su palabra.

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Hombre con camisa blanca habla sosteniendo un micrófono, rodeado de personas en uniformes amarillos, en un ambiente formal.
Municipalidad de Asunción entregó G. 1.411 millones a Bomberos Voluntarios. En la foto, el intendente Luis Bello.

Lo que dicen los bomberos

Por su parte, la presidenta del CBVP, Lorena Canán, agradeció al intendente y a su equipo por las gestiones realizadas para concretar el desembolso, luego de años de espera. Destacó que estos recursos son fundamentales para fortalecer la labor de los bomberos voluntarios.

En el acto participaron representantes de cinco compañías de Asunción: Primera (Bomba Asunción), Segunda (Santísima Trinidad), Tercera (Sajonia), Vigésima (Mercado N.º 4) y Vigésima Segunda (Zeballos Cué).

Seis personas posan en un ambiente formal, sonrientes, con trajes en tonos azul, blanco, y amarillo, en un evento de entrega de donación.
Municipalidad de Asunción entregó G. 1.411 millones a Bomberos Voluntarios. En la foto, el intendente Luis Bello (tercero de la izquierda) y la presidenta del CBVP, Lorena Canán (tercera de la derecha).