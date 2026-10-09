Municipalidad de Asunción: Soledad Núñez presenta su equipo de transición y advierte que será “implacable” contra planilleros

La intendenta electa y proclamada de Asunción, Soledad Núñez, concretó este viernes su primera reunión oficial con el actual jefe comunal, Luis Bello (ANR-cartista). El encuentro marcó el inicio formal del proceso de traspaso de mando que culminará el próximo 3 de noviembre, cuando ella asuma el cargo.

Lea más: Soledad Núñez afirma que recibirá el voto colorado y será intendenta “de calle”

Durante la reunión protocolar, el intendente Bello y la intendenta electa establecieron los canales de comunicación y la metodología operativa. Núñez señaló que la administración actual mostró “buena predisposición para entregar la información y los datos que vamos a estar solicitando por nota a partir de hoy”.

Transición en la Municipalidad de Asunción: El equipo de trabajo de Soledad Núñez

En el mismo acto, la intendenta electa presentó al intendente a su equipo de transición, que coordinará los pedidos de informes, que serán solicitados formalmente mediante notas presentadas a partir de hoy. Estas solicitudes abarcan áreas clave como la económico-financiera, la jurídica, la contractual y las dependencias misionales del municipio.

El comando de transición está integrado por:

Mesas Técnicas y Estructura Extendida: Equipos integrados por asesores y voluntarios en áreas económica-financiera, jurídica, contractual y misional (con un equipo extendido de entre 20 y 25 personas) para procesar la información recibida.

Rol clave del ex interventor Carlos Pereira en el traspaso municipal

La intendenta electa confirmó que mantuvo una reunión con Carlos Pereira, ex interventor de la gestión de Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), quien colaborará con el proceso. Soledad Núñez calificó su papel como fundamental, debido a que ya realizó un relevamiento previo de datos y cuenta con un diagnóstico profundo sobre la situación municipal.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Auditoría inmediata, órganos de control y bloque opositor unificado en la Junta Municipal

A la salida de la reunión, Núñez confirmó que la primera resolución formal a ser ejecutada tras la toma de posesión el 3 de noviembre será una auditoría interna y externa de la comuna. “Una vez al asumir, ahora todavía no tenemos potestad ni poder para poder iniciar una auditoría, pero sí vamos a arrancar apenas estemos en funciones”.

La intendenta electa subrayó que todos los órganos extrapoder y de control, como la Contraloría General de la República (CGR) cumplirán un papel fundamental en este proceso. “Acá necesitamos acceder a toda la información precisa para poder tomar las mejores decisiones poniendo en primer lugar a la ciudadanía”, afirmó.

Lea más: “Gringo” Benítez evita hablar de “traición” y dice que colorados serán contralores de Sole Núñez

En el ámbito legislativo, Núñez destacó la conformación de una bancada unificada con los nueve concejales electos de la oposición. Asimismo, un equipo de soporte político integrado por legisladores trabajará en un paquete normativo. “Hace falta un marco jurídico importante, ordenanzas y leyes que permitan que Asunción pueda salir de esta situación”.

Ante versiones sobre el supuesto retiro de documentos en bolsas de la institución, la futura administración mantuvo un diálogo preventivo con el intendente saliente. “Nuestro equipo de concejales actuales van a ser los ojos y las manos de la intendenta en este periodo de transición en un estado constante de vigilancia tratando de identificar y prever que no suceda ningún tipo de irregularidades”.

Posición sobre el relacionamiento con el Gobierno Central y la Ley de Capitalidad

La intendenta electa se refirió en particular al relacionamiento que tendrá con el Gobierno central. “Vamos a sentarnos a ver cuáles son las deudas que tiene la Municipalidad con el Gobierno Central y viceversa y ver cuál es la situación”.

Lea más: ¿Quién es Soledad Núñez, la virtual intendenta de Asunción?

Sobre una eventual aprobación de la Ley de Capitalidad, consideró que es una “herramienta bastante positiva”, aunque admitió no tenerle “mucha fe a que el Gobierno Nacional pueda transferir recursos porque también está financieramente en una posición crítica”.

Combate al planillerismo en Asunción: La postura de Soledad Núñez sobre los recursos humanos

Respecto a la situación de los recursos humanos, Núñez contó que el intendente saliente le informó que entrega la municipalidad con un total de 8.500 funcionarios, cifra inferior a los 9.119 que recibió al asumir en agosto del año pasado.

Ante consultas sobre la desvinculación de personal irregular, Núñez fue tajante al seccionar los procedimientos legales correspondientes. “Voy a ser implacable con cualquiera que quiera aprovecharse de los recursos del contribuyente y no podemos seguir perpetuando los vicios que nos trajeron hasta acá”, aseveró.

Lea más: “Soltaron el volante”: el temor de funcionarios de la Municipalidad de Asunción a quedarse sin sueldo y la respuesta de Luis Bello

La intendenta electa aclaró que el proceso de sumario administrativo para verificar inasistencias o incumplimientos cuenta con el respaldo de las normativas vigentes. “No hay que pagarle un solo guaraní al que está cobrando y no está viniendo a trabajar”, sentenció con firmeza.

Asimismo, la futura jefa comunal recordó que, como ministra de Urbanismo, ya enfrentó este tipo de irregularidades con éxito. “Yo ya eché funcionarios planilleros y simplemente se los destituye por incumplimiento”, argumentó basándose en su experiencia previa.

Crisis en la Caja de Jubilaciones y revisión del contrato colectivo municipal

El delicado estado de la Caja de Jubilaciones Municipales fue calificado como una prioridad absoluta de gestión por parte de la intendenta electa. “Nosotros vamos a trabajar para hacer justicia para los jubilados que hoy, por negligencia, no tienen la posibilidad de ir a descansar y cobrar lo que les corresponde”, expresó.

Para solucionar este déficit financiero crítico, el equipo de transición impulsará gestiones que contemplen la intervención y el debate en el Congreso Nacional. La articulación con los parlamentarios y la Junta Municipal será determinante para sanear esta situación.

Lea más: Las promesas de Sole Núñez para llegar a la Municipalidad de Asunción

“Vamos a trabajar para la sostenibilidad de la caja aunque no dependa del Ejecutivo (municipal). Lo que nosotros vamos a hacer es posicionar este tema en la agenda pública, vamos a ejercer la presión sana para que el Congreso pueda también aprobar una intervención a la caja de jubilados municipales”.

Sobre el proyecto de contrato colectivo actualmente analizado en la Junta Municipal, Núñez ratificó su apertura al diálogo con los sindicatos. No obstante, advirtió que las conversaciones se desarrollarán bajo la premisa inflexible de defender el interés general y proteger los recursos de los contribuyentes asuncenos.

Junta Municipal evaluará rendición de cuentas, ordenanza tributaria y presupuesto 2027

El concejal Humberto Blasco (PLRA), integrante del equipo de transición, destacó la relevancia de tres instrumentos legales y financieros fundamentales que la Junta Municipal analizará de manera inminente, que impactarán en la futura administración comunal: la rendición de cuentas del segundo cuatrimestre de 2026, la ordenanza tributaria y el presupuesto general para el año 2027.

Sobre la rendición de cuentas del segundo cuatrimestre, Blasco explicó que constituye un informe de avance de gestión crucial para evaluar el comportamiento de los ingresos, los gastos y el saldo disponible entre los meses de mayo y agosto. Si bien la normativa no obliga a la Junta a emitir un pronunciamiento vinculante, el edil remarcó que funciona como un insumo vital de fiscalización.

Lea más: Camilo Pérez reconoce la victoria de Sole Núñez y habla de “tremenda traición”

El concejal advirtió que este documento actúa como una alerta temprana sobre posibles irregularidades en la ejecución y sirve como diagnóstico base para que la intendenta electa ordene las auditorías correspondientes en cada dependencia municipal. Asimismo, permitirá consolidar el balance anual y deslindar responsabilidades sobre el ejercicio financiero de la administración saliente.

Blasco agregó que el análisis conjunto de la ordenanza tributaria y el presupuesto 2027 permitirá al nuevo equipo de gobierno alinear los recursos disponibles con los objetivos estratégicos de la capital. Durante los meses restantes del año, la prioridad estará en cancelar gastos corrientes y atender emergencias financieras de cierre de ejercicio.