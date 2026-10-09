Paraguay, entre los destinos top para jubilados trotamundos

La revista Condé Nast Traveler es una de las publicaciones internacionales más prestigiosas del mundo especializada en turismo de lujo, viajes independientes y estilo de vida y acaba de publicar una selección de países ideales para que los “jubilados viajeros” vivan sus años dorados lejos de su país de origen.

El artículo lleva por título “Los 10 mejores países para jubilarse en el extranjero, según el Índice Global de Jubilación 2026″ y por bajada: “Desde los soleados climas europeos hasta los destinos de surf en Sudamérica, estos son los mejores países para los jubilados amantes de viajar por el mundo”.

En ese top ten hay tres países sudamericanos y Paraguay es uno de ellos.

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Porqué ir a vivir la jubilación en Paraguay, según Condé Nast Traveler

La publicación dice que Paraguay ha ganado su lugar en esta lista y se destaca especialmente por su asequibilidad y su régimen fiscal.

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“Según el informe, los solicitantes pueden cumplir los requisitos con unos ingresos mensuales de 1.200 dólares (unas 890 libras esterlinas), y su sistema fiscal de base territorial implica que, por lo general, no se gravan los ingresos de fuente extranjera”, publica.

Y menciona también que “no existen impuestos sobre el patrimonio ni sobre las sucesiones”, como otro motivo que convierte al Paraguay en un país atractivo.

Paraguay como destino jubilatorio: estos son los contra

De acuerdo con el informe, el principal inconveniente es la calidad de vida —aspecto en el que Paraguay obtuvo la puntuación más baja de entre los diez primeros países—, si bien su coste de acceso relativamente bajo contribuyó a situarlo en el sexto puesto de la clasificación general.

Los diez mejores destinos para retirarse

La lista de los 10 mejores países para retirarse, siempre según la misma publicación, que se basa a su vez en el 2026 Global Retirement Index desarrollado por Global Citizen Solutions, es la siguiente: