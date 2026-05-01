¿Por qué cada vez más extranjeros eligen Paraguay para vivir e invertir?

Paraguay dejó de ser ese “punto invisible” en el mapa para convertirse en un destino atractivo para extranjeros. Actualmente, europeos y latinoamericanos buscan instalarse en suelo guaraní en búsqueda de oportunidades. Historias como las de Marta, una empresaria española, y Jana, una comunicadora brasileña, reflejan este fenómeno que mezcla el corazón con los negocios.

Marta llegó a Paraguay hace poco más de un año por una razón humana: se enamoró de un paraguayo en España.

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Pero al aterrizar, descubrió un “enamoramiento” de las oportunidades en territorio guaraní. Según relata, la flexibilidad para montar una empresa en nuestro país es un respiro frente a la asfixia fiscal de Europa. Mientras que en España iniciar un negocio puede resultar tan caro que deja de ser rentable, en Paraguay encontró una puerta abierta para el emprendimiento.

Hoy, Marta no solo vive aquí, sino que lidera una consultora que ofrece asesoramiento integral a otros inversores. Para ella, Paraguay ofrece esa “conexión humana” sumado a las ventajas tributarias, que hace un lugar ideal para radicarse.

El “muro” de la burocracia bancaria

Por otro lado, la joven empresaria no oculta su frustración ante la excesiva burocracia estatal. Asegura que inyectar capital desde el extranjero a una empresa legalmente constituida aquí es “una odisea”.

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“El inversor de fuera no entiende cómo es posible que en Estados Unidos o Europa salgas con una cuenta abierta en 20 minutos y aquí sea una locura”, reclama.

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Esta dificultad para mover divisas se convierte en una traba para aquellos empresarios que pretenden inyectar capital a la economía nacional.

El descubrimiento de Paraguay para una brasileña

Por otro lado, la historia de Jana, una comunicadora brasileña radicada hace seis años, aporta una visión más cultural y de estilo de vida. Jana llegó para estudiar español y la pandemia la “atrapó”, pero decidió quedarse al ver que Asunción era mucho más que el prejuicio fronterizo de Ciudad del Este.

Encontró una ciudad moderna, llena de jóvenes emprendedores y, sobre todo, una paz que en Brasil no encontraba.

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Jana destaca el “equilibrio paraguayo” como la posibilidad de tener una excelente calidad de vida sin la necesidad de “matarse trabajando”. El costo de vida más bajo, sumado a la naturaleza y la calidez de la gente que aún prioriza los encuentros reales sobre las redes sociales, fueron los factores que la llevaron a quedarse definitivamente.

“Es un país muy saludable para vivir”, afirma Jana, quien incluso ya se anima a decir algunas palabras en guaraní para conectar con su nueva comunidad.