Nacionales
12 de octubre de 2026 a la - 12:07

Bosque San Vicente: vecinos rechazan pedido de desestimación y denuncian delito ambiental

Mujer de cabello castaño claro y chaqueta negra expone, rodeada de tres personas atentas en un ambiente oficial.
La abogada Rosa Vacchetta, en la Fiscalía General del Estado con vecinas del barrio San Vicente. Arcenio Acuña

La destrucción del bosque San Vicente constituye delito ambiental y no debe quedar impune. Así lo sostienen vecinos del barrio San Vicente, quienes acudieron hoy hasta la Fiscalía General del Estado para expresar su preocupación por la posibilidad de que confirme la solicitud de desestimación de la denuncia presentada por la fiscala Lisa Martínez.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La abogada Rosa Vacchetta, en representación de un grupo de vecinos del barrio San Vicente, se presentó esta mañana ante la Fiscalía General del Estado, con el objeto de presentar un escrito en el que detalla los motivos por los que consideran que la destrucción del Bosque San Vicente es un delito ambiental y debe ser investigado como tal.

La decisión de la continuidad o no de la investigación está en manos de la Fiscalía General del Estado, con motivo del trámite de oposición que imprimió el juez penal de Garantías Raúl Florentín, al pedido de desestimación de la denuncia planteado por la fiscala Lisa Martínez.

Lea más: Bosque San Vicente: juez se opone a la desestimación de denuncia por delito ambiental

NOTICIA EN DESARROLLO