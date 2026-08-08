El Niño: naturaleza “pasará factura” por eliminación del Bosque San Vicente, afirman

Vecinos organizados de Asunción, quienes mantienen una férrea lucha por la preservación del ex Bosque San Vicente, advierten de las consecuencias que el fenómeno de El Niño, cuyos efectos climáticos más severos se esperan para los próximos meses, tendrán sobre el populoso barrio capitalino.

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Afirman que el fenómeno climático pondrá en evidencia de forma dramática las graves consecuencias ecológicas de haber eliminado por completo la cobertura arbórea del predio, localizado sobre la avenida José Félix Bogado.

El impacto del fenómeno de El Niño en el ex bosque de San Vicente

Esta advertencia de la comunidad se produce a casi dos años de la tala masiva e indiscriminada de 117 árboles centenarios, registrada en octubre de 2024, una acción autorizada por el entonces intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista). Los frentistas denunciaron este hecho como un mecanismo deliberado para consolidar un hecho consumado de destrucción ambiental irreversible antes de cualquier resistencia ciudadana organizada.

Al respecto, Rosa Vacchetta, vocera y referente del grupo de vecinos organizados, señaló en conversación con nuestro medio que la naturaleza inexorablemente “pasará factura” a la ciudad de Asunción, debido a la criminal destrucción de este valioso amortiguador natural frente a los desbordes recurrentes del arroyo Ferreira. Vacchetta calificó al cauce hídrico como uno de los “más conflictivos” y caudaloso de toda la capital.

Incumplimiento de normativas en franja de protección del arroyo Ferreira

Para la referente vecinal, las polémicas declaraciones emitidas recientemente por el director de Catastro de la comuna, Nicolás Chaparro, ante medios de prensa, constituyen un intento por “desviar el debate bajo tecnicismos de la Ley de Arbolado Urbano”. Para Vacchetta, al decir que el terreno “no es un bosque” debido a su extensión, el director ignoró por completo la realidad ecológica del terreno.

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La representante ciudadana enfatizó que el predio es “bosque por su función, no por su tamaño”, recordando además que, por su ubicación, a 20 metros del arroyo Ferreira, e independientemente de la tala criminal ya ejecutada, la propiedad permanece amparada como zona intangible de protección del arroyo conforme a la Ordenanza Municipal N° 69/2022 y la Ley N° 3.239/07 de Recursos Hídricos.

Asimismo, la vocera denunció que la administración municipal encabezada por el actual intendente Luis Bello, replicando la misma línea de la gestión anterior de Rodríguez, ignoró deliberadamente estas normativas legales al avalar mediante la cuestionada Resolución N° 439/25 la ampliación de un proyecto orientado a la edificación de un supermercado mayorista, violando además una resolución vigente de la Junta Municipal que destinaba el espacio para una plaza pública.

Bolsones de agua y terreno falso en las obras del supermercado

Según detalló la propia Vacchetta, la extrema inestabilidad geológica del suelo ya comenzó a manifestarse de manera directa, visible y sumamente peligrosa con el arranque inicial de las excavaciones en el predio, donde los residentes alertaron de inmediato sobre la vulnerabilidad crítica del sector intervenido.

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Durante el desarrollo de dichos trabajos preliminares de apertura y remoción de tierra, los vecinos reportaron con alarma el brote constante, descontrolado y preocupante de enormes bolsones de agua subterránea y lodo directamente sobre la vía pública, evidenciando de forma tangible la presencia de un terreno falso, pantanoso e incompatible con cimentaciones de gran envergadura o grandes estructuras edilicias.

Ante este alarmante escenario, la referente indicó que estos indicios confirman de una vez por todas que el predio sigue cumpliendo una función hídrica natural e irremplazable para la absorción de raudales pluviales y la contención de deslizamientos. Advirtió que, de continuar permitiendo obras en el área, incrementará drásticamente el peligro y los daños estructurales en los barrios vecinos.

Exigen revocar permisos y priorizan un parque lineal

Ante el avance del proyecto comercial y las constantes presiones sobre el frágil ecosistema urbano de la zona, la comunidad organizada presentó semanas atrás un recurso de reconsideración dirigido directamente al intendente municipal para exigir la anulación inmediata de la habilitación de construcción.

El reclamo administrativo presentado por los vecinos también se fundamenta en la caducidad automática del permiso original, tras un año sin obras, plazo cumplido en abril de 2025, conforme lo establece el artículo 31 de la Ordenanza N° 26104/90. Asimismo, cuestionan la triplicación de la superficie proyectada, que pasó de 4.116 m² a 12.771 m², perpetrada, según Vacchetta, sin contar con una licencia ambiental actualizada para semejante magnitud.

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Vacchetta concluyó ratificando que los vecinos organizados reafirman su propuesta central de recuperar el sitio para convertirlo definitivamente en un espacio público verde que logre integrarse de manera armónica a un futuro proyecto de parque lineal, que pretenden recorra a lo largo de los siete kilómetros.