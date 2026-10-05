Bosque San Vicente: juez se opone a la desestimación de denuncia por delito ambiental

Por segunda vez, el juez penal de Garantías Raúl Florentín se opuso a la desestimación de la denuncia presentada por formulada contra los responsables del Proyecto de Construcción del Supermercado Box Mayorista, por el supuesto delito de perjuicio de reservas naturales tras la destrucción del bosque San Vicente.

El 22 de abril 2024 por un grupo de vecinos del barrio San Vicente formuló denuncia contra los responsables del Proyecto de Construcción del Supermercado Box Mayorista, ubicado en el inmueble situado sobre la Avda. Félix Bogado casi 21 Proyectadas, del barrio mencionado, distrito San Roque, de la ciudad de Asunción.

Vecinos de San Vicente denunciaron la tala de 77 árboles

Conforme a la denuncia formulada, la Municipalidad de Asunción habria otorgado autorización para el derribo de 77 árboles, los cuales formarian parte del perímetro de protección del Arroyo Ferreira y que fueron afectados en el ryarco del proyecto de construcción del mencionado supermercado.

La autorización correspondiente fue otorgada durante la gestión de Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista).

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La denuncia advertía la posible comisión del hecho punible previsto en el articulo 202, inciso 1º, del Código Penal, “Perjuicio a Reservas Naturales”, especificamente en su numeral 5), referente a la tala de árboles o bosques nativos dentro de reservas naturales, parques nacionales u otras zonas de igual protección, asi como la infracción al articulo 5″, inciso d) de la Ley N° 716/96, “Que sanciona los delitos contra el medio ambiente”, que reprime a los que empleen datos falsos o adulteren los verdaderos en estudios y evaluaciones de impacto ambiental.

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La investigación caratulada “Emerson Chemin y otros sobre perjuicio a reservas naturales” quedó a cargo de la fiscala Liza Martínez, de la Unidad Especializada en Delitos Ambientales.

El 10 de agosto pasado, la fiscala Liza Martínez solicitó la desestimación de la denuncia, a través del Requerimiento Fiscal N° 06. El magistrado dio trámite de oposición a la petición y reenvió a la agente fiscal para que se ratifique o rectifique en su postura.

El 25 de septiembre pasado, la fiscala Martínez se ratificó en su dictamen. Ante esta decisión, el juez Florentín dio nuevamente trámite de oposición a esta petición y derivó el caso a la Fiscalía General del Estado, para que examine la actuación de la agente y decida ratitificar o rectificar su postura.

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