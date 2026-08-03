Asunción: exigen revocar permiso a supermercado y rescatar exbosque San Vicente

Vecinos organizados del barrio San Vicente presentaron la semana pasada un recurso de reconsideración ante el intendente de Asunción, Luis Bello (ANR-cartista). El pedido exige que la Municipalidad revoque inmediatamente la Resolución N° 439, firmada en diciembre de 2025, ya bajo su gestión, que avala la ampliación del proyecto de construcción de un supermercado mayorista en el predio del exbosque de San Vicente.

Denuncian ampliación triplicada sobre un permiso vencido y sin licencia ambiental

La objeción principal de los vecinos es que la Ordenanza N° 26104/90, Reglamento General de la Construcción, en su artículo 31°, establece la caducidad automática de los permisos si las obras no se inician dentro del plazo de un año. Dicho plazo original venció formalmente, según los vecinos, en abril de 2025.

Lea más: Municipalidad de Asunción: denuncian otra caja paralela para apretar al contribuyente

Asimismo, denuncian que la supuesta “ampliación” autorizada por la comuna triplica la superficie proyectada, pasando de 4.116 m² a 12.771 m², lo cual constituye un proyecto nuevo que no cuenta con un estudio de impacto ambiental aprobado.

Los frentistas alertan sobre el peligro técnico de realizar excavaciones de tres metros de profundidad junto al arroyo Ferreira, advirtiendo riesgos sobre la infraestructura cloacal de la Empresa de Servicios Sanitarios (Essap) y el vertido irregular de efluentes.

Reclamo vecinal para convertir el predio en la plaza pública que exige el barrio

Ante el avance de las obras comerciales, la comunidad insiste en recuperar el terreno baldío para destinarlo a la construcción de un parque y un espacio verde de uso comunitario. El barrio San Vicente figura históricamente entre los tres sectores más poblados de Asunción, una zona que padece un déficit crónico de áreas verdes y sitios de recreación pública.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El planteamiento vecinal se sustenta formalmente en la Resolución Nº 4040/2023 de la Junta Municipal, que declaró al inmueble como espacio público vigente sin recibir objeciones del Ejecutivo municipal.

Lea más: Camiones recolectores de basura nuevos ya están descompuestos, denuncia concejal de Asunción

Los residentes recuerdan que la preservación del predio cumple una función técnica indispensable para la absorción de raudales, la regulación térmica y la protección del recurso hídrico local.

Frente a la ausencia de espacios verdes para los vecinos, ABC había constatado al menos dos supermercados de gran tamaño en menos de 600 metros, entre el cruce de la avenida Félix Bogado con la avenida Ita Ybaté (21 Proyectada) y la calle Japón. A esto se suman al menos dos estaciones de servicio, ubicadas en el mismo tramo de la avenida, con apenas 120 metros de distancia entre ellas.

Antecedentes de la tala de árboles y demoras en la ejecución comercial

El conflicto se originó en octubre de 2024 con la autorización municipal otorgada por el exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista) para la tala masiva de 117 árboles centenarios que integraban el ecosistema protector del predio, ubicado sobre la avenida José Félix Bogado.

Lea más: Vecinos viven en zozobra y temen perder casas por maniobras del Grupo Vázquez

Tras consumarse ese mismo mes el derribo del bosque urbano bajo licencias cuestionadas, la ejecución del proyecto comercial acumuló demoras prolongadas, lo cual fue interpretado por los vecinos como evidencia de que se actuó con esa velocidad para generar un hecho consumado.