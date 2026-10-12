Cerrarán desde mañana tramo de la Avenida Costanera por campeonato de skate

La Municipalidad de Asunción informó a la ciudadanía y a los conductores sobre el cierre parcial de un tramo estratégico de la avenida Costanera José Asunción Flores.

La medida se aplicará desde este martes 13 hasta el sábado 17 de octubre, en el horario comprendido entre las 07:30 y las 19:00 horas.

Según el reporte oficial emitido por la Policía Municipal de Tránsito (PMT), la afectación del tránsito vehicular se concentrará en el tramo comprendido entre la avenida General Santos y la calle Río Blanco.

La interrupción temporal obedece al desarrollo de las competencias deportivas enmarcadas en los World Skate Games ASU26.

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Desde la comuna capitalina exhortan a los automovilistas a planificar sus trayectos con antelación y utilizar vías alternativas de circulación para evitar demoras en los accesos y salidas del centro capitalino durante las horas de mayor flujo vehicular.

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Se prevé la presencia de agentes de la PMT en los puntos clave de desvío para guiar el ordenamiento del tránsito y garantizar el desplazamiento seguro de los ciudadanos.