Catedral de Asunción recibió a cientos de devotos de San Miguel Arcángel

Una multitud de fieles participó de las celebraciones eucarísticas en honor a San Miguel Arcángel, realizadas el sábado en la Catedral Metropolitana de Asunción, donde devotos acudieron durante toda la jornada para venerar la histórica espada del santo.

La última misa del día se celebró a las 19:00 y fue presidida por el padre Aldo Bernal Chena, acompañado de otros sacerdotes concelebrantes. La ceremonia estuvo marcada por la oración y las expresiones de fe de los asistentes.

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Desde las primeras horas, largas filas de personas se formaron en el principal templo de la Arquidiócesis de Asunción para participar de las misas y acercarse a la espada, cuya presencia en Paraguay representa un acontecimiento histórico para la Iglesia católica.

La espada continuará su recorrido por el país

Tras las multitudinarias jornadas en la capital, la Espada de San Miguel Arcángel continuará su recorrido por las diócesis de Caacupé, Villarrica y San Lorenzo, donde los fieles tendrán la oportunidad de acercarse a este símbolo religioso.

La visita convoca a los devotos en torno a la figura de San Miguel Arcángel, reconocido en la tradición católica como defensor frente al mal. La peregrinación busca acercar este símbolo de fe a distintas comunidades del país.

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La jornada en la Catedral Metropolitana concluyó con una importante participación de fieles, que se acercaron para expresar su devoción y vivir un momento de oración. La presencia de la espada deja así una muestra de la convocatoria que despiertan las manifestaciones religiosas entre los católicos paraguayos.