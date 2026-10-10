Santiago Peña visitó la espada de San Miguel Arcángel en Asunción

El presidente de la República, Santiago Peña, acompañó la histórica ceremonia litúrgica celebrada con motivo de la primera llegada al Paraguay de la venerada espada de San Miguel Arcángel, trasladada desde el histórico santuario de Monte Sant’Angelo, en Italia. El acto religioso fue presidido por el arzobispo de la Santísima Asunción, el cardenal Adalberto Martínez Flores, y contó con la presencia de autoridades eclesiásticas y nacionales.

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Durante la jornada, el jefe de Estado destacó el profundo valor histórico y cultural de esta visita para la nación. Señaló que la tradición cristiana constituye un pilar fundamental en la construcción de la identidad paraguaya, tal como lo reconoce la Constitución Nacional.

Cincuenta años de misión y trabajo coordinado

La llegada de la reliquia adquiere una relevancia especial al enmarcarse en la conmemoración de los 50 años de presencia misionera de la congregación de los padres miguelitas en territorio paraguayo. En ese contexto, el presidente transmitió de manera oficial su reconocimiento y gratitud hacia la comunidad religiosa por su constante labor y dedicación al servicio del país.

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De igual manera, el mandatario hizo extensivo su agradecimiento a las personas e instituciones que impulsaron y gestionaron los trámites requeridos para hacer posible el traslado de la reliquia desde el extranjero.

Un llamado al bien, la paz y la cohesión social

El presidente subrayó que la espada de San Miguel representa un recordatorio permanente de la necesidad de elegir el bien frente a cualquier amenaza a la dignidad humana, la convivencia civilizada y la tranquilidad pública.

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Peña concluyó remarcando que la presencia del venerado símbolo es una convocatoria a edificar una sociedad más justa, fraterna y unida, manifestando su deseo de que este acontecimiento traiga esperanza, unidad y paz para todas las familias paraguayas.

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Cómo sigue el itinerario de la Espada de San Miguel en Paraguay

Este sábado se realizará una celebración eucarística en la Catedral Metropolitana y estará a cargo de los 11 Decanatos. Al finalizar la misa, se realizará la veneración de la Espada de San Miguel Arcángel.

Desde e domingo 11 al lunes 12, estará por la Diósesis de Caacupé.

Desde el martes al miércoles 14, en la Diósesis de Villarrica del Espiritu Santo.

Desde el jueves 15 al sábado 17, en la Diósesis de San Lorenzo.

Finalmente, el domingo tendrá su despedida en la Catedral Metropolitana de Asunción. El lunes 19 ya volverá a Italia.