Recuerdan a víctimas del 7 de octubre, entre ellas un paraguayo, en el Congreso

El Congreso fue escenario de un acto conmemorativo para recordar los trágicos eventos del 7 de octubre de 2023, fecha en la que se perpetraron los ataques terroristas en Israel hecho que cobró vidas inocentes entre ellas, la de un compatriota.

Lea más: Fiscalía emiratí confirma que el copiloto de Flydubai quería cometer un "acto terrorista"

La ceremonia, llevada a cabo en la Sala Bicameral, reunió a autoridades y representantes diplomáticos para reflexionar sobre la pérdida de vidas humanas, con un fuerte enfoque en el impacto humano de aquella jornada violenta que conmocionó a la comunidad internacional.

El núcleo emotivo de la ceremonia consistió en un sentido homenaje a las víctimas, rindiendo tributo especial a quienes perdieron la vida, entre ellos el ciudadano paraguayo David Schvartzman.

Como símbolo de memoria y respeto, Víctor y Daniel Schvartzman, hermanos de David, tuvieron a su cargo el encendido simbólico de una vela, un acto acompañado por un minuto de silencio.

El evento contó con la participación del presidente del Senado, Basilio Núñez, y el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Asimismo, estuvieron el embajador del Estado de Israel, Amit Mekel, miembros de la comunidad judía del Paraguay liderados por Diana Laufer, y diversos integrantes del cuerpo diplomático acreditado en el país.

Tras la entonación de los himnos nacionales de ambas naciones y la proyección de material audiovisual alusivo, la concurrencia reafirmó el compromiso diplomático e institucional contra la violencia extrema.

Como corolario de la jornada, los asistentes se trasladaron al Hall Central del Congreso Nacional para recorrer una exposición conmemorativa de profunda carga simbólica y artística.

Dicha muestra está integrada por 43 obras de arte israelí y material audiovisual concebidos con el objetivo de ofrecer un espacio de reflexión profunda y diálogo intercultural.

Esta exhibición permite mantener vivo el testimonio de la tragedia, consolidando un puente de memoria y hermandad entre los pueblos de Paraguay e Israel, resalta un comunicado de la embajada de Israel en el Paraguay.