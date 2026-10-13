Recuerdan a víctimas del 7 de octubre, entre ellas un paraguayo, en el Congreso

El Congreso fue escenario de un acto conmemorativo para recordar los trágicos eventos del 7 de octubre de 2023, fecha en la que se perpetraron los ataques terroristas en Israel hecho que cobró vidas inocentes entre ellas, la de un compatriota.
Lea más: Fiscalía emiratí confirma que el copiloto de Flydubai quería cometer un "acto terrorista"
La ceremonia, llevada a cabo en la Sala Bicameral, reunió a autoridades y representantes diplomáticos para reflexionar sobre la pérdida de vidas humanas, con un fuerte enfoque en el impacto humano de aquella jornada violenta que conmocionó a la comunidad internacional.
El núcleo emotivo de la ceremonia consistió en un sentido homenaje a las víctimas, rindiendo tributo especial a quienes perdieron la vida, entre ellos el ciudadano paraguayo David Schvartzman.
Como símbolo de memoria y respeto, Víctor y Daniel Schvartzman, hermanos de David, tuvieron a su cargo el encendido simbólico de una vela, un acto acompañado por un minuto de silencio.
El evento contó con la participación del presidente del Senado, Basilio Núñez, y el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre.
Asimismo, estuvieron el embajador del Estado de Israel, Amit Mekel, miembros de la comunidad judía del Paraguay liderados por Diana Laufer, y diversos integrantes del cuerpo diplomático acreditado en el país.
Tras la entonación de los himnos nacionales de ambas naciones y la proyección de material audiovisual alusivo, la concurrencia reafirmó el compromiso diplomático e institucional contra la violencia extrema.
Como corolario de la jornada, los asistentes se trasladaron al Hall Central del Congreso Nacional para recorrer una exposición conmemorativa de profunda carga simbólica y artística.
Dicha muestra está integrada por 43 obras de arte israelí y material audiovisual concebidos con el objetivo de ofrecer un espacio de reflexión profunda y diálogo intercultural.
Esta exhibición permite mantener vivo el testimonio de la tragedia, consolidando un puente de memoria y hermandad entre los pueblos de Paraguay e Israel, resalta un comunicado de la embajada de Israel en el Paraguay.