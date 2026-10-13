Vídeo: trabajadores de la ANDE “entierran” un auto estacionado en el microcentro de Asunción

En la tarde de ayer, un hombre compartió un vídeo en el que afirma que el que sería su vehículo estacionado en un lugar habilitado para el efecto, quedó casi sepultado a consecuencia de trabajos de excavación que se realizaban al lado en la vereda. Al increpar a los trabajadores que realizaban las obras, estos respondieron que no debía estacionar allí.

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Los trabajos correspondían a implementación de cableado subterráneo, hechos por empresas tercerizadas para la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y la institución tomó medidas al respecto.

Lo que dijo la ANDE

Mediante un comunicado institucional, la ANDE informó que la empresa contratista responsable de las obras asumirá la totalidad de los costos de reparación por los daños ocasionados al vehículo particular, calificados como producto de “una maniobra inadecuada en el manejo del material extraído de las excavaciones”.

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La institución expresó que “lamenta profundamente lo ocurrido y los inconvenientes ocasionados al propietario del vehículo”, y detalló que, tras la intervención del equipo de fiscalización, se dispuso la limpieza del sector y la reparación integral de los daños. Adjuntando una fotografía del vehículo luego de ser aseado.

Sanciones y medidas correctivas

Ante la gravedad del hecho y la conducta de los operarios, la empresa estatal aplicó medidas administrativas internas. “El personal involucrado fue apartado de sus funciones y se aplicarán las sanciones previstas en el contrato”, dice el comunicado. Agregan que se instruyó a la contratista iniciar el procedimiento administrativo correspondiente.

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La ANDE señaló en el mismo texto que “se reforzaron las directrices de fiscalización y control dirigidas a todas las empresas contratistas, a fin de prevenir hechos similares y garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad durante la ejecución de las obras”, afirmaron.