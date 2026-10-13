Nacionales
13 de octubre de 2026 - 10:03

Vídeo: trabajadores de la ANDE “entierran” un auto estacionado en el microcentro de Asunción

A través de un vídeo viralizado en redes sociales, un hombre denunció que un automóvil Mercedes Benz negro que estaba estacionado en un lugar permitido, quedó cubierto con tierra extraída de una excavación realizada por la ANDE. El hecho ocurrió en la intersección de O’Leary, casi Benjamín Constant, en Asunción. La institución responsable tomó conocimiento y aplicó medidas.

Por ABC Color
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En la tarde de ayer, un hombre compartió un vídeo en el que afirma que el que sería su vehículo estacionado en un lugar habilitado para el efecto, quedó casi sepultado a consecuencia de trabajos de excavación que se realizaban al lado en la vereda. Al increpar a los trabajadores que realizaban las obras, estos respondieron que no debía estacionar allí.

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Los trabajos correspondían a implementación de cableado subterráneo, hechos por empresas tercerizadas para la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y la institución tomó medidas al respecto.

Un auto negro cubierto de tierra roja en una calle urbana, junto a un señalamiento de alto en mal estado y una valla de seguridad.
Un hombre denunció que su automóvil Mercedes Benz quedó cubierto de tierra tras una excavación de ANDE en la vía pública. Foto: gentileza.

Lo que dijo la ANDE

Mediante un comunicado institucional, la ANDE informó que la empresa contratista responsable de las obras asumirá la totalidad de los costos de reparación por los daños ocasionados al vehículo particular, calificados como producto de “una maniobra inadecuada en el manejo del material extraído de las excavaciones”.

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La institución expresó que “lamenta profundamente lo ocurrido y los inconvenientes ocasionados al propietario del vehículo”, y detalló que, tras la intervención del equipo de fiscalización, se dispuso la limpieza del sector y la reparación integral de los daños. Adjuntando una fotografía del vehículo luego de ser aseado.

Hombre de pie observando su Mercedes Benz negro cubierto de tierra, con edificios y palmeras al fondo bajo un cielo nublado.
Imagen publicada por la ANDE luego de realizar la limpieza al automóvil. Foto: Gentileza.

Sanciones y medidas correctivas

Ante la gravedad del hecho y la conducta de los operarios, la empresa estatal aplicó medidas administrativas internas. “El personal involucrado fue apartado de sus funciones y se aplicarán las sanciones previstas en el contrato”, dice el comunicado. Agregan que se instruyó a la contratista iniciar el procedimiento administrativo correspondiente.

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La ANDE señaló en el mismo texto que “se reforzaron las directrices de fiscalización y control dirigidas a todas las empresas contratistas, a fin de prevenir hechos similares y garantizar el cumplimiento de las medidas de seguridad durante la ejecución de las obras”, afirmaron.