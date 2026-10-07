Peligroso cable suelto de la ANDE preocupa a pobladores de Piribebuy

De acuerdo con la denuncia ciudadana, desde hace días, el cable suelto y con energía activa o con corriente se encuentra en una zona próxima a viviendas y a metros de un club deportivo. La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) no atiende los reclamos de los ciudadanos, según las quejas.
Los vecinos criticaron la inacción de la ANDE, pese a la advertencia sobre el peligro que representa el cable suelto energizado.
Lea más: Piribebuy volvió a caminar por su historia: 300 jóvenes revivieron la batalla que marcó a la Ciudad Heroica
ANDE no reacciona ante los reclamos de pobladores de Piribebuy
Los vecinos afirmaron que realizaron el reclamo correspondiente, pero hasta el momento la Dirección de la ANDE en Cordillera no tomó acciones.
Intentamos hablar con la Dirección de la ANDE en Cordillera para conocer su versión y saber si se prevé una intervención en el lugar, pero hasta el momento no obtuvimos respuesta. Estamos abiertos en caso de que deseen referirse al reclamo.
Lea más: Piribebuy: memoria histórica y geológica alojadas en dos museos que se pueden visitar en un día