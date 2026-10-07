Peligroso cable suelto de la ANDE preocupa a pobladores de Piribebuy

Peligroso cable suelto de la ANDE preocupa a pobladores de Piribebuy

Un cable suelto con corriente de la ANDE genera preocupación en la comunidad de Piribebuy. Permanece suelto desde hace días frente a una vivienda, a metros de un concurrido club deportivo, según la denuncia de ciudadanos.