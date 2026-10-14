Aseguran que obras en la Avda. Avelino Martínez seguirán pese a lluvias

Avanzan las obras de rehabilitación y mejoramiento de la avenida Avelino Martínez, una importante arteria que conecta tres grandes ciudades del departamento Central: Fernando de la Mora, San Lorenzo y Villa Elisa.

Ante la inestabilidad climática registrada en el país, las labores del Lote 2 en San Lorenzo siguen su curso en cinco frentes activos, según aseguró el ingeniero de obras, Arsenio Sánchez.

En este sentido, precisó: “Al día de hoy contamos con 5 frentes de trabajo, lo que sería movimiento de suelo, pavimentación del hormigón, lo que sería pavimentación de los cordones también excavación estructural además de la realización de un drenaje profundo que ayuda también a encausar las aguas, estamos alrededor del 28%”, dijo.

Lluvias representan un peligro y retrasan obras, señalan

Por otro lado, Sánchez afirmó que pese a las precipitaciones de los últimos días, los trabajos avanzan según lo programado, aunque advirtió que el clima representa un factor de riesgo y demora.

“Más que representar cierto peligro a la hora de transitar, por eso solicitamos que los vecinos también sean comprensivos en ese sentido, no transitar por zonas de obras sino que usar los desvíos correspondientes”, indicó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Asimismo, explicó que tras las lluvias fuertes se requiere una limpieza adicional, por lo que representa un retraso en los trabajos.

“Tenemos que cuando se viene fuertes lluvias como tuvimos estos días, lo que ocasiona es una limpieza extra adicional en los días posteriores, nos retrasa unos días también”, precisó.

Lea más: Avelino Martínez: obras “avanzan según lo programado” con instalación de más de mil metros de alcantarillas

Ante esta situación, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) insta a los conductores a respetar las indicaciones del personal en la zona y a utilizar únicamente los tramos habilitados para reducir riesgos y evitar accidentes viales.