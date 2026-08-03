Avelino Martínez: obras “avanzan según lo programado” con instalación de más de mil metros de alcantarillas

Uno de los pilares del proyecto es el sistema de drenaje pluvial diseñado para soportar los grandes volúmenes de agua que convergen en la zona durante las precipitaciones. Según detalló el ingeniero Sebastián Olivella, representante de la constructora T&C (integrante del consorcio ejecutor), ya fueron instalados aproximadamente 1.100 metros de alcantarillas.

“La sección interna de las alcantarillas es de 2,5 por 2,5 metros. Según los cálculos hidrológicos previos, se determinó este tamaño debido al enorme caudal. Es prácticamente el tramo final de la Cuenca 2, que abarca más de 1.500 metros y recibe la aportación de agua de todas las calles laterales”, explicó el profesional.

Destacó además que cuentan con un importante volumen de acopio de estructuras prefabricadas en pista para dar continuidad sin interrupciones a los diferentes frentes.

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Preparación del terreno y traslado de servicios

En la zona de influencia hacia el distribuidor de Tres Bocas, los trabajos se concentran en la reubicación de las redes de agua potable. Esta maniobra resulta fundamental para remover la tubería de la franja central del pavimento, evitando futuras roturas y filtraciones subterráneas que destruyan la carpeta asfáltica.

En cuanto a la infraestructura vial, el proyecto ya ingresó a una etapa decisiva con la colocación de la capa estabilizada de suelo sobre la cual se extenderá posteriormente la mezcla asfáltica.

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“Ya estamos colocando el primer tramo de lo que sería la base granular, que es la capa previa al pavimento. Entonces estamos avanzando bastante bien y según lo programado”, dijo.

Previsión ante condiciones climáticas

Ante los pronósticos de lluvias para la semana, el ingeniero afirmó que las cuadrillas operativas ajustaron los horarios de trabajo en pista para maximizar los rendimientos diarios.

“Para esta semana está marcando lluvia unos cuantos días. Entonces, los muchachos hoy ya empezaron bien temprano, como para prever eso y poder trabajar hasta el momento que pueda llover. Estamos preparados, pero afecta en cierta medida”, concluyó Olivella.

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Rehabilitación integral de Avelino Martínez

La Avda. Avelino Martínez es una de las vías de interconexión más transitadas y conflictivas del área metropolitana (conectando San Lorenzo, Fernando de la Mora y Villa Elisa). Durante años, la falta de un sistema de drenaje adecuado provocó que cada lluvia intensa la transformara en un peligroso cauce hídrico, destruyendo continuamente el asfalto y afectando a miles de conductores y vecinos.

La obra está adjudicada por un monto superior a G. 242.000 millones y contempla la rehabilitación integral de Avelino Martínez y su continuación Luis María Argaña (Tres Bocas), totalizando así casi seis kilómetros divididos en dos frentes.

Desde el lanzamiento del llamado hasta la adjudicación final, el monto previsto inicialmente sufrió un incremento de aproximadamente G. 90.000 millones.

El cronograma oficial de la obra establece un plazo de ejecución de 24 meses, contados desde enero de 2026, tiempo durante el cual se desarrolló la etapa de revisión. De este modo, la fecha estimada para la finalización es el 5 de enero de 2028.

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