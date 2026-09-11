Avenida Avelino Martínez: así avanzan las obras de alcantarillado y mejoramiento

Siguen en marcha las obras de “rehabilitación y mejoramiento” de la avenida Avelino Martínez, una importante arteria que conecta tres grandes ciudades del departamento Central: Fernando de la Mora, San Lorenzo y Villa Elisa.

Actualmente, los trabajos se están realizando en el ‘Lote 1’ de la obra, a unos 1.500 metros de la zona conocida como Tres Bocas, y contemplan la colocación de sistemas de drenaje de aguas pluviales y la reparación de la capa asfáltica.

En conversación con ABC Color este viernes, el ingeniero Jorge Echauri, fiscal de la obra, dijo que los trabajos avanzan dentro de su plazo previsto y que hasta ahora se ha colocado un 40 por ciento del total del alcantarillado previsto para el tramo en que se está trabajando actualmente.

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Además de la colocación del sistema de drenaje, los obreros trabajan en la readecuación de tuberías de distribución de agua de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap), en la construcción de registros y la colocación de pavimento rígido.

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Agregó que la pavimentación estaba prevista para “meses posteriores”, pero se decidió adelantar el cronograma para “molestar lo menos posible a los frentistas y usuarios” de la avenida.

Recomendaciones para los conductores

Ante los desvíos ocasionados por las obras, el Ministerio de Obras Públicas ha recomendado a los conductores que utilizan la avenida Avelino Martínez planificar sus trayectos con anticipación, respetar la señalización preventiva y seguir las indicaciones de la Patrulla Caminera y el personal destinado al ordenamiento vehicular.

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También se aconseja prever al menos 20 minutos adicionales de viaje, principalmente durante los horarios de mayor circulación.