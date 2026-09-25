Nacionales
25 de septiembre de 2026 a la - 09:29

Pacientes trasplantados y familiares protestan por falta de medicamentos en IPS

Hombre con micrófono y cartel verde 'MEDICAMENTOS ¡YA!' se dirige a un grupo de manifestantes en el Hospital.
Manifestantes durante la protesta de hoy frente al Hospital Central del IPS.Osmar Henry

Una manifestación de pacientes trasplantados y sus familiares tuvo lugar hoy frente al Hospital Central del Instituto de Previsión Social. Los manifestantes cuestionan problemas en el suministro de medicamentos, que faltan o solo son proveídos de forma intermitente.

Por ABC Color
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Familiares de pacientes que recibieron trasplantes en servicios de salud del Instituto de Previsión Social (IPS) realizaron hoy una protesta frente al Hospital Central de la previsional, denunciando problemas principalmente relacionados a la provisión de medicamentos.

Alcides Giménez, padre de una mujer que recibió un trasplante renal, comentó a ABC Color que son varios los medicamentos que faltan en farmacias del IPS o que la previsional solo provee a sus pacientes de forma “intermitente”, según la llegada de lotes.

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“No podemos seguir viviendo de lote en lote o mendigando; el medicamento no puede esperar, los trasplantados tienen que tomar diariamente”, dijo.

Piden hablar con el presidente del IPS

Hombre canoso con gafas sostiene cartel azul. Otro hombre en camiseta burdeos muestra un cartel con críticas al IPS.

Giménez dijo que los familiares de pacientes trasplantados han intentado lograr ser recibidos por el nuevo presidente del IPS, Derlis León, pero afirmó que hasta el momento han sido “ninguneados”.

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La falta de medicamentos es uno de los problemas más frecuentemente denunciados por asegurados del IPS, que mantiene una importante deuda con proveedores farmacéuticos.