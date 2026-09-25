Pacientes trasplantados y familiares protestan por falta de medicamentos en IPS

Familiares de pacientes que recibieron trasplantes en servicios de salud del Instituto de Previsión Social (IPS) realizaron hoy una protesta frente al Hospital Central de la previsional, denunciando problemas principalmente relacionados a la provisión de medicamentos.

Alcides Giménez, padre de una mujer que recibió un trasplante renal, comentó a ABC Color que son varios los medicamentos que faltan en farmacias del IPS o que la previsional solo provee a sus pacientes de forma “intermitente”, según la llegada de lotes.

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“No podemos seguir viviendo de lote en lote o mendigando; el medicamento no puede esperar, los trasplantados tienen que tomar diariamente”, dijo.

Piden hablar con el presidente del IPS

Giménez dijo que los familiares de pacientes trasplantados han intentado lograr ser recibidos por el nuevo presidente del IPS, Derlis León, pero afirmó que hasta el momento han sido “ninguneados”.

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La falta de medicamentos es uno de los problemas más frecuentemente denunciados por asegurados del IPS, que mantiene una importante deuda con proveedores farmacéuticos.