Multitudinaria participación en jornada religiosa por la visita de la Espada de San Miguel en Villarrica.

La Catedral de Villarrica tuvo una extensa jornada de fe y devoción con la llegada de la reliquia de la Espada de San Miguel Arcángel, que congregó a numerosos feligreses, delegaciones parroquiales, comunidades religiosas y representantes de instituciones educativas. Las actividades se desarrollaron durante todo el miércoles, con un programa litúrgico que reunió a los fieles en distintos momentos de oración y celebraciones eucarísticas, en honor al santo arcángel.

La llegada de la reliquia estuvo acompañada de una caravana que partió desde las inmediaciones de la Segunda División de Infantería y recorrió las calles hasta la Catedral de Villarrica, donde se realizó la recepción oficial.

En la explanada del templo aguardaban delegaciones de instituciones educativas católicas de la ciudad, además de representantes de comunidades religiosas y parroquias de la diócesis, que se sumaron a los actos de bienvenida. Posteriormente, se celebró una misa con la participación de delegaciones de las parroquias Santa Librada y Santa Lucía, en el marco de una jornada que convocó a personas de distintas comunidades de la región.

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Uno de los momentos centrales de la programación fue la veneración de la reliquia, acompañada del rezo de la Corona Angélica y oraciones comunitarias dirigidas a San Miguel Arcángel. Durante la mañana y parte de la tarde, los asistentes tuvieron la oportunidad de participar de estos espacios de recogimiento y manifestación de fe, que se alternaron con celebraciones eucarísticas dedicadas a diferentes intenciones de la comunidad.

Una de las misas estuvo dedicada especialmente a los trabajadores, sus familias y las personas que buscan acceder a un empleo digno. La celebración contó con la participación de la comunidad de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús.

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La salud también ocupó un lugar destacado en las intenciones de la jornada. Por la tarde se ofició una misa por los enfermos, sus familiares y quienes se dedican a su cuidado, con el acompañamiento de la parroquia Virgen de Fátima.

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Asimismo, se celebró una eucaristía dedicada a las familias, con la participación de la parroquia Nuestra Señora de la Asunción. La ceremonia convocó a fieles y peregrinos que se acercaron a la Catedral para compartir un momento de oración.

La culminación de las actividades tuvo lugar con la misa central, que reunió al clero de la diócesis, comunidades religiosas, personas consagradas, autoridades civiles y representantes de distintas instituciones, además de feligreses provenientes de varias parroquias. Durante la solemne celebración se realizó la consagración de la ciudad de Villarrica a San Miguel Arcángel, uno de los actos más significativos del programa religioso. La ceremonia estuvo marcada por las oraciones y la participación de la comunidad católica.

La consagración constituyó el momento culminante de una jornada en la que los participantes expresaron su devoción al arcángel y elevaron sus intenciones por la ciudad, sus habitantes y las familias de la comunidad.

Finalmente, al término de la misa central, los asistentes participaron de una procesión alrededor de la Catedral de Villarrica para despedir a la comitiva encargada del traslado y la custodia de la reliquia.