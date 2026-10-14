Sobrevivientes de cáncer de mama instan a no tener miedo y consultar a tiempo

Dos mujeres de San Juan Bautista, Misiones, Albina Cardoso y Dorian Elizabeth Martínez Romero, compartieron sus historias de lucha contra el cáncer de mama y coincidieron en la importancia de realizar controles periódicos y consultar a tiempo ante cualquier cambio o síntoma.

Albina Cardoso fue diagnosticada hace 20 años, cuando tenía 36 años. Actualmente, continúa realizándose controles médicos anuales como una sobreviviente de la enfermedad.

Recordó que en aquella época tuvo que trasladarse a Asunción, debido para los estudios y tratamientos, ya que en la zona no había especialistas en mastología ni oncología.

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“Soy una de las guerreras también y hace 20 años, me diagnosticaron con cáncer de mama. Y hoy estoy viva, estoy acá y creo que la vencí”, expresó emocionada.

Cardoso relató que inicialmente se realizó un autoexamen y posteriormente acudió a una consulta médica. Tras ser diagnosticada, tuvo que someterse a tratamientos de quimioterapia y radioterapia.

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“Es difícil, era difícil. Pero tuve que superar, cuando eso tenía hijos chicos todavía y me puse las pilas y superé, por mí y por mis hijos”, recordó.

La sobreviviente instó a las mujeres a no tener miedo de consultar y a realizarse los controles correspondientes.

“Que no tengan miedo para hacerse las consultas, que vengan a consultar acá en el Hospital Regional de San Juan Bautista, que le tenemos a un excelente profesional, el mastólogo Rodrigo Espinoza”, señaló.

Cardoso también valoró la posibilidad de contar actualmente con especialistas en la zona y destacó la futura habilitación del Hospital de Día Oncológico en San Ignacio, que permitirá acercar los tratamientos a los pacientes del departamento.

“Le debo la vida a los doctores”

Otra historia de supervivencia es la de Dorian Elizabeth Martínez Romero, quien fue diagnosticada con cáncer de mama y hace 15 años fue sometida a una intervención quirúrgica en ambos senos.

Martínez recordó que inicialmente tenía secreciones en el pecho y recibió recomendaciones de personas de su entorno que atribuyeron el problema a cuestiones hormonales. “Yo, creyendo que era cierto, nunca hice caso”, relató.

Posteriormente, mientras realizaba tratamientos de fertilidad, decidió consultar con un especialista. Fue entonces cuando un mastólogo detectó la enfermedad.

“Ya apenas me vio, me preguntó si es que tenía posibilidades de un estudio la cual me hizo. Y al hacerme ese estudio ya me detectó y me dijo: ‘Vos tenés cáncer, niña’”, recordó.

La mujer explicó que tenía numerosos quistes en los senos y que se había sometido a tratamientos por esa situación. Finalmente, los médicos determinaron que debía someterse a una mastectomía bilateral, procedimiento mediante el cual le extirparon ambas mamas.

“Me operé, me extirparon los senos y después hice ocho quimioterapias, cuatro de refuerzo y hoy estoy contando la historia”, relató Martínez, quien destacó especialmente al médico que la atendió durante aquel proceso.

“Le debo la vida al doctor Luis Amarilla, quien fue el que me hizo la cirugía, con un especialista que le asistió que era de Asunción. Posterior a la cirugía, siempre estuvo pendiente de mi recuperación total”, afirmó.

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La sobreviviente señaló que el año pasado recibió el alta definitiva y aseguró que actualmente se siente vencedora de la enfermedad.

“Me siento vencedora de esta enfermedad. Ya el año pasado me dieron el alta definitiva, gracias a Dios”, manifestó.

Prestar atención a cualquier cambio del cuerpo y consultar

Como mensaje para otras mujeres, Martínez insistió en la necesidad de prestar atención a cualquier cambio en el cuerpo y consultar con un profesional especializado.

“A mis congéneres les digo que se cuiden, que se cuiden, que se cuiden. Porque por cualquier granito que te sale, te tiene que llamar la atención y tenés que tratar por lo menos de consultar a un verdadero profesional”, recomendó.

Las historias de Albina Cardoso y Dorian Martínez resaltan la importancia de prestar atención a los cambios en el cuerpo y buscar atención médica sin postergar las consultas.

Misiones cuenta con servicios de mamografía y mastología

En Misiones se realizan estudios de mamografía en el Hospital Regional de San Juan Bautista y en el Hospital Distrital de San Ignacio, de lunes a viernes, en los turnos mañana y tarde, sin necesidad de agendamiento previo. También se realizan estos estudios en el Hospital Integrado de Ayolas, los miércoles y viernes, en turnos mañana y tarde.

El mastólogo Rodrigo Espinoza atiende en el Hospital Regional de San Juan Bautista los jueves, en el turno mañana para consultas y en el turno tarde para ecografías mamarias.

En el Hospital Distrital de San Ignacio, el especialista realiza consultas los miércoles en el turno mañana y ecografías mamarias en el turno tarde.