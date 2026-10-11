Octubre Rosa: Directora del Incan llama a realizarse la mamografía y no postergar la consulta médica

En el marco de las actividades de concienciación sobre el cáncer de mama, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social impulsa una nueva edición de la campaña Octubre Rosa, orientada a promover la detección precoz y el diagnóstico oportuno en todo el país.

La Doctora Jabibi Noguera, Directora del Instituto Nacional del Cáncer (Incan), se refirió a los objetivos principales de la iniciativa durante este mes de sensibilización.

“Octubre Rosa recordamos el mes donde instamos a todas las mujeres para que se tomen un poco de tiempo y acudan a los servicios para realizarse una mamografía”, indicó.

Uno de los principales desafíos identificados por las autoridades sanitarias es lograr que las pacientes continúen el proceso médico una vez finalizado el examen de imagen.

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Sostuvo que lo importante es cerrar el círculo, porque muchas mujeres no consultan. “Instamos a las mujeres a que consulten con el resultado de su mamografía”.

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Respecto a la disponibilidad de equipamiento en la red pública de salud, la titular del Incan destacó la distribución estratégica de los insumos en el territorio nacional. “Actualmente tenemos mamógrafos distribuidos en distintas regiones del país”.

“La campaña de este año es encontrá tu mamógrafo más cercano, hacete tu estudio y consultá”, sostuvo.

El sector público cuenta con mamógrafos para dar respuesta a la demanda de la ciudadanía. En ese sentido, la profesional remarcó la necesidad de priorizar la salud preventiva: “Hay que elentar a las mujeres a que se hagan de un tiempo para hacarse los estudios. No debemos dejarnos estar”.

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Como parte de los mecanismos para facilitar el acceso a los estudios diagnósticos, las mujeres de 40 años en adelante no necesitan una orden médica para realizarse la mamografía en los establecimientos públicos; únicamente deben llamar y agendarse para acceder al servicio.

Finalmente, la Dra. Noguera subrayó el valor del autocuidado y la autoexploración como hábitos complementarios para la detección temprana: “Uno debe conocer su cuerpo, porque en algún momento puede pasar desapercibido un nódulo. Por eso es importante tocarnos para saber si hay alguna situación o lesión rara”.