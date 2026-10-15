Caso Ñoño Núñez: integración de tribunal es potestad de camaristas, según la Corte

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), integrada por los ministros Alberto Martínez Simón, Luis María Benítez Riera y María Carolina Llanes rechazó el recurso de aclaratoria solicitada por la defensa del exgobernador de Presidente Hayes, Óscar Venancio “Ñoño” Núñez Giménez, condenado a 11 años de cárcel por corrupción.

Específicamente, el recurso de aclaratoria fue promovido bajo patrocinio de los abogados Josefina Aghemo y Raúl Caballero respecto al Auto Interlocutorio (A.I) N.º 674 de fecha 29 de septiembre de 2026, dictado por la Sala Penal del máximo tribunal, que a través de dicho fallo hizo lugar a un recurso de la defensa y anuló la resolución que retenía a la camarista Jazmín Ortiz como miembro del Tribunal de Apelación Multifueros de Presidente Hayes.

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Los recurrentes peticionaron la aclaratoria sobre el punto 3 de la parte resolutiva del A.I N° 674, que dispuso “REMITIR la causa para proseguir con el proceso de integración del Tribunal de Apelación”. Argumentan que el verbo “proseguir” presupone continuar con el proceso de integración ya iniciado, es decir, sustituir únicamente a la camarista Jazmín Ortiz, manteniendo a los magistrados Gustavo Martínez y María Elena Meza.

De acuerdo con lo fundamentado por la defensa de Ñoño Núñez, estos dos últimos camaristas dictaron la resolución que la Sala Penal declaró nula, lo cual constituye un motivo de separación del tribunal de alzada.

Aclaratoria de Ñoño Núñez, absolutamente improcedente

Luego de analizar los fundamentos de la defensa, la Sala Penal de la CSJ concluyó que la solicitud de aclaratoria es “absolutamente improcedente”, ya que no se advierte error material que corregir, expresión oscura que aclarar, ni omisión que subsanar en el A.I N° 674 dictado por la misma sala de la máxima instancia judicial.

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“Aunque se entienda que ‘proseguir’ implica continuar con un proceso de integración ya iniciado, esto no impide que una vez que los autos vuelvan a origen, los miembros del Tribunal de Apelación consideren que corresponda -o no- su separación de entender en estos autos, atendiendo precisamente a lo dispuesto en el artículo 50 inciso 7 del Código Procesal Penal”, resalta parte de la resolución que rechazó la aclaratoria.

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La Sala Penal agrega que la aclaratoria no es la vía procesal idónea para abrir un debate entre juzgadores y justiciables, en donde estos pidan explicaciones sobre el trámite a seguir cuando el mismo Código Procesal Penal ya lo ha establecido.

Con esta decisión del máximo tribunal ahora el expediente debe volver al Tribunal de Apelación Multifueros de Presidente Hayes, de tal manera que los camaristas Gustavo Martínez y María Elena Meza decidan si se apartan o integran el tribunal de alzada y, posteriormente, completar la conformación de la Cámara para resolver la apelación.

Condenado por desvío de G. 42.500 millones

El 14 de diciembre de 2023 Óscar Venancio Núñez Giménez, hermano del presidente del Congreso Basilio “Bachi” Núñez, fue condenado a 11 años de cárcel por el desvío de G. 42.500 millones e inhabilitado para ocupar cargos en la función pública por otros 10 años; por el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, integrado por las juezas Elsa García (presidenta), Cándida Fleitas y Claudia Criscioni (actualmente camarista).

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Los demás condenados por la millonaria “tragada” son el también exgobernador Emigdio Benítez (7 años y 6 meses de cárcel); Edulfo Verón (6 años), Nancy Núñez de Rousillón (5 años) y Raúl Delgado (3 años).

En el recurso de apelación presentado el 8 de enero de 2024 la defensa de “Ñoño” Núñez calificó como “deficiente” la determinación de la pena a 11 años de cárcel y que la argumentación del Tribunal de Sentencia hace lucir con claridad una equivocada determinación de la sanción, además de una interpretación en perjuicio del político colorado.

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Sobre este punto, el fiscal Luis Said contestó que los jueces analizaron cada una de las circunstancias que se establecen en el artículo 65 del Código Penal para dictar la sanción impuesta, por lo que consideró que lo alegado es “improcedente”.

El agentes fiscal solicitó al a Cámara que ratifique la pena a 11 años de cárcel para “Ñoño” y la inhabilitación para ocupar cargos públicos por otros 10 años; así como las condenas dictadas.

Ñoño cumple condena en su casa hace casi 2 años

Óscar “Ñoño” Núñez, su sucesor en la Gobernación de Presidente Hayes, Emigdio Benítez, fueron condenados junto a otros tres ex funcionarios el 14 de diciembre de 2023 y enviados directamente a la cárcel, por orden del Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos.

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Sin embargo en diciembre del año 2024, es decir, un año después de ser condenados, pasaron a cumplir arresto domiciliario por orden del propio Colegiado de Sentencia. En el caso de Ñoño Núñez dejó la prisión bajo una fianza superior al monto del perjuicio que sufrió la Gobernación de Presidente Hayes, que asciende a la suma de G. 42.503.556.035, según lo probado en el juicio oral y público.

Por su parte, Emigdio Benítez abandonó la cárcel por cumplimiento de la pena mínima, atendiendo el tipo penal por el cual fue condenado, de acuerdo con la decisión adoptada por el Tribunal de Sentencia del caso.

Benítez completó el mandato de Óscar Núñez como gobernador de Presidente Hayes, desde enero hasta agosto de 2013. En el juicio oral fue condenado a 7 años y seis meses de cárcel por el hecho de lesión de confianza que causó un perjuicio por la suma de G. 10.246.250.080 a la institución, y estuvo en prisión desde el 14 de diciembre de 2023.

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Otro que cumplió prisión y luego consiguió el arresto domiciliario es Edulfo Verón Recalde, ex secretario de Administración y Finanzas de la Gobernación de Presidente Hayes, quien fue sentenciado a 6 años de prisión, por complicidad en la lesión de confianza y coautoría en el hecho de administración en provecho propio; por un perjuicio de G. 22.723.090.444 a la Gobernación.