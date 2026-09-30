Tribunal de Apelación debe reintegrarse para estudiar recurso de Ñoño Núñez

El caso del exgobernador de Presidente Hayes, Óscar Venancio Núñez Giménez, conocido como Ñoño, fue destrabado parcialmente por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), luego de que la misma haya hecho lugar a la inhibición de la jueza Jazmín Thamara Elizabeth Ortiz de Bonzi, integrante del Tribunal de Apelación que debe analizar el recurso planteado por Ñoño contra su sentencia.

La Sala Penal de la Corte, integrad por los ministros Alberto Joaquín Martínez Simón, María Carolina Llanes Ocampos y Luis María Benítez Riera, mediante el Auto Interlocutorio (AI) N° 674, hicieron lugar a la apelación de los abogados Raúl Caballero Cantero y Josefina Aghemo de Lorenzi, y anularon la resolución que retenía a la magistrada Ortiz como miembro del tribunal de alzada.

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Con esto, si bien el caso del exgobernador de Presidente Hayes quedó destrabado, el obstáculo para que se trate su apelación contra la sentencia mediante la cual fue condenado a 11 años de prisión por corrupción pública, aún debe ser estudiada y, ahora, se debe volver a integrar el Tribunal de Apelación.

El 16 de junio de este año, los abogados Caballero y Aghemo recusaron a la jueza Jazmín Ortiz, quien se allanó al pedido de apartamiento, pero los otros dos integrantes de la Cámara de Apelaciones rechazaron la misma. Esta resolución fue impugnada por la defensa de Ñoño Núñez y fue lo que ahora resolvió la Corte.

Jueza recusada apunta a la prensa por poner en duda su parcialidad

Los abogados Raúl Caballero Cantero y Josefina Aghemo de Lorenzi, quienes ejercen la defensa de Óscar Venancio “Ñoño” Núñez Giménez, habían recusado a Jazmín Thamara Oritz de Bonzi, jueza penal de la Adolescencia en la Circunscripción Judicial de Presidente Hayes, fundando la causal en el artículo 50, inciso 13 del Código Procesal Penal (CPP).

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El recurso exponía que “los padres de la recusada participaron en un encuentro celebrado en su domicilio, habiendo sido captados en tomas fotográficas que posteriormente fueron publicadas en la prensa, situación que no pasó desapercibida en la opinión pública, pues generó una percepción pública de proximidad entre el recusante y los padres de la recusada”.

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Esa situación, para los recusantes “reviste especial gravedad, dado que instala en el imaginario colectivo una duda acerca de la imparcialidad de la magistrada”.

Por su parte, la jueza recusada había señalado en su informe a la Corte, “la causal alegada es privativa del juzgador al momento de formular una inhibición, lo que no ha hecho antes en este juicio, dado que siempre garantizó la objetividad en sus resoluciones”.

Sobre las publicaciones periodísticas relacionadas a sus padres, Ortiz dijo “se han dado publicaciones periodísticas y ataques mediáticos hacia ella, especialmente por parte de la abogada Esther Roa, en atención a que sus padres se desempeñan activa y públicamente en un movimiento político relacionado al recusante”.

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Añadió la magistrada que “la percepción social se construye conforme a los ataques periodísticos sumado a los hechos relatados, y que ello podría proyectar dudas acerca de la imparcialidad en los fallos dictados”. La misma solo después de la recusación recién decidió apartarse a pesar de conocer la cercanía de su familia con el clan Núñez.

Ministro cuestionó contradictoria postura de jueza

Alberto Martínez Simón, titular de la Corte y el único ministro de los tres que integran la Sala Penal, fue quien analizó la respuesta brindada por la jueza Jazmín Ortiz en su informe remitido a la máxima autoridad judicial.

Martínez Simón refirió sobre la contestación de la jueza Ortiz, “si hubiese limitado su contestación a ese punto, deberíamos haber resuelto la cuestión como lo hizo el Tribunal cuyo fallo estamos revisando”.

“Sin embargo, a renglón seguido la magistrada recusada formuló allanamiento a la cuestión planteada, con lo cual reconoció expresamente los hechos constitutivos de la causal deducida”, añadió el presidente de la Corte.

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Posteriormente cuestionó: “En esta situación, la cuestión lleva a preguntarme lo siguiente: el hecho del allanamiento implica que, reconocida la causal y sus fundamentos, ¿debería tomarse como si la misma magistrada no la hubiera formulado?”.

“Analizada la cuestión, entiendo que sí. La conducta contradictoria de la magistrada, me convence que la misma termina reconociendo el motivo de separación invocado por el recusante”, manifestó por último Alberto Martínez Simón, sobre que la magistrada a pesar de que conocía la cercanía de su familia con el clan político no tomó la iniciativa de apartarse tras su designación para tratar el recurso de Ñoño Núñez.

Corte debe analizar terna en la que está esposo de jueza

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) debe dar tratamiento a una terna, en la que está incluido Carlos Darío Bonzi Torres, exdefensor público, exasesor de la Cámara de la Cámara de Diputados y actual funcionario de la Cámara de Senadores. El mismo pugna por el cargo de juez en lo Penal para la Circunscripción Judicial de Central.

El Consejo de la Magistratura (CM) integró en terna aCarlos Darío Bonzi Torres (588,8 puntos), junto a la fiscalaCynthia Janice Torres Méndez (618,98 p.)y la abogadaJorgelina Busto (508,34 p.), en su sesión del pasado 8 de septiembre.

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Cabe recordar además que Carlos Darío Bonzi Torres es marido de Jazmín Thamara Elizabeth Ortiz de Bonzi, quien desde el 8 de noviembre de 2023 es jueza penal de la Adolescencia en la Circunscripción Judicial de Presidente Hayes. La última, es hija de la diputada de Honor Colorado Ida Cattebeke de Ortiz, que a su vez es esposa del actual intendente de Benjamín Aceval, Pedro Rolando Ortiz.

Por su parte, Carlos Bonzi, como yerno de la legisladora había renunciado al Ministerio de la Defensa Pública y luego fue nombrado en la Cámara de Diputados como asesor, donde percibía un salario de poco más de G. 10.200.000, donde permaneció hasta el mes de julio de 2025.

Sin embargo, desde el mes de septiembre de 2025 hasta hoy cumple funciones en la Dirección de Control de Personal de la Cámara de Senadores, según su declaración jurada. Bonzi Torres percibe en ese cargo la suma de G. 19.200.000, en concepto de sueldo y bonificación.