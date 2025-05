Ñoño Núñez sufre otro revés en proceso por “tragada” de G. 42.500 millones

Los ministros Luis María Benítez Riera, María Carolina Llanes y Alberto Martínez Simón, integrantes de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvieron declarar inadmisible la apelación interpuesta por Óscar Venancio “Ñoño” Núñez Giménez, bajo patrocinio de los abogados Josefina Aghemo y Raúl Caballero.

Específicamente, la defensa planteó el recurso contra la providencia del 17 de octubre de 2024, dictada por el Tribunal de Apelación Penal de Villa Hayes, que ordenó el cumplimiento de la providencia dictada el 9 de de octubre de 2024, por la cual el máximo tribunal dispuso “la confección de compulsas del expediente y su remisión a esta sala, a fin de la prosecución de la acción de inconstitucionalidad planteada.”

Al respecto la Sala Penal concluyó que la resolución recurrida por la defensa no es susceptible de ser revisada por la Sala Penal, ya que no fue dictada por un tribunal de alzada, puesto que el Tribunal de Apelación Penal de Presidente Hayes no fue el primer órgano en recibir, estudiar y resolver una cuestión que se promovió ante el mismo, sino que, la disputa inició al momento en que la Sala Constitucional de la Corte resolvió ordenar la expedición de compulsas para la tramitación de una acción de inconstitucionalidad.

Con esta decisión de la máxima instancia judicial, ahora ya solo está pendiente de resolución la recusación presentada el 6 de diciembre de 2024 por la defensa del exgobernador Óscar “Ñoño” Núñez, en contra de los camaristas María Elena Meza, Jazmín Ortiz y Carlos Escobar; integrantes del Tribunal de Apelación Multifueros de Presidente Hayes; que a su vez debe estudiar la apelación planteadas por las defensas contra la sentencia condenatoria.

Apelación de “Ñoño”, en feudo del clan Núñez

El 14 de diciembre de 2023 Óscar Venancio Núñez Giménez, hermano del presidente del Congreso Basilio “Bachi” Núñez, fue condenado a 11 años de cárcel por el desvío de G. 42.500 millones e inhabilitado para ocupar cargos en la función pública por otros 10 años. El mismo fue enviado inmediatamente a la cárcel militar de Viñas Cué, pero en diciembre del año pasado obtuvo el arresto domiciliario bajo una fianza superior a los G. 42.500 millones.

Los demás condenados por la millonaria “tragada” son el también exgobernador Emigdio Benítez (7 años y 6 meses de cárcel); Edulfo Verón (6 años), Nancy Núñez de Rousillón (5 años) y Raúl Delgado (3 años). El fallo fue dictado por el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos integrado por las juezas Elsa García (presidenta), Cándida Fleitas y Claudia Criscioni.

En setiembre de 2024 la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, conformada por los ministros María Carolina Llanes, Luis María Benítez Riera y Víctor Ríos, con los votos en mayoría de estos últimos, declaró competente al Tribunal de Apelaciones Multifueros de la Circunscripción de Presidente Hayes para resolver en relación a la apelación planteada por la defensa del exgobernador Óscar Venancio “Ñoño” Núñez contra su condena a 11 años de cárcel.

La ministra Carolina Llanes votó por declarar la competencia del Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado; sin embargo el ministro Luis María Benítez Riera votó por dejar el caso a cargo del Tribunal de Apelaciones Multifueros de Presidente Hayes, con el argumento que dicho tribunal ya intervino en la presente causa penal contra Óscar “Ñoño” Núñez, dictando varios autos interlocutorios entre los años 2014 y 2019. A este último voto se adhirió el ministro Víctor Ríos Ojeda.

Pena a Ñoño Núñez fue bien aplicada, según fiscal

En su apelación, la defensa calificó como “deficiente” la determinación de la pena a 11 años de cárcel y que la argumentación del Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos hacen lucir con claridad una equivocada determinación de la sanción, además de una interpretación en perjuicio del político colorado.

Sobre este punto, Said afirmó que el Colegiado de Sentencia analiza cada una de las circunstancias que se establecen en el artículo 65 del Código Penal para dictar la sanción impuesta, por lo que consideró que lo alegado es “improcedente”.

En su contestación al recurso de apelación, el agente del Ministerio Público solicitó al Tribunal de Apelación Multifueros de Presidente Hayes que ratifique también la inhabilitación de Núñez para ocupar cargos públicos por otros 10 años.

La única absuelta de culpa y pena en la presente causa penal es la ex asesora jurídica de la Gobernación de Presidente Hayes, Marlene Altemburger Da Silva.