San Lorenzo: espada de San Miguel Arcángel convoca a cientos de devotos

Dentro y fuera de la Catedral de San Lorenzo se extendieron largas filas de fieles católicos y devotos de San Miguel que buscaron acercarse para observar la espada del Arcángel.

La reliquia fue recibida por el obispo de la Diócesis de San Lorenzo, Mons. Joaquín Hermes Robledo, y el cura párroco Pedro Celestino Brítez, junto con todos los sacerdotes de la comunidad católica que estuvieron presentes y la feligresía.

Durante el recibimiento, Robledo agradeció a todos los presentes por llegar hasta la Catedral de San Lorenzo para venerar la espada de San Miguel Arcángel.

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Además, se realizó una reseña del origen y simbolismo de la espada de San Miguel Arcángel. Este momento estuvo a cargo de los sacerdotes miguelitas, encabezados por el rector del Santuario de San Miguel Arcángel de Puglia, Italia, Ladislao Suchy, y por el presbítero de la congregación miguelita de Ñemby, Gustavo Raffa.

Luego se dio inicio al rezo de la coronilla, que estuvo a cargo de servidores de la Capilla San Miguel Arcángel, quienes guiaron a los feligreses y miguelinos en este momento religioso.

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Santa Misa de Consagración de la catedral de San Lorenzo

La Santa Misa de consagración en la Catedral de San Lorenzo estuvo presidida por Mons. Joaquín Hermes Robledo. La prédica estuvo a cargo del sacerdote de la congregación miguelita, Claudio Figueredo.

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El presbítero Claudio Figueredo recordó que la espada de San Miguel nos llama a recordar que todos somos llamados por nuestro Padre.

“Todos somos invitados a poder continuar con nuestra peregrinación hasta llegar al reino de Dios, al reino definitivo. Lo único que tiene poder sobre todo es la Palabra de Dios”.

“Cuando venimos con devoción a encontrarnos con este signo religioso, debemos preguntarnos si esto va a quedar así o es un impulso para poder decirle a Dios: Señor, quizá me olvidé de ti, pero ahora quiero volver al camino con más fuerzas”, reflexionó el religioso.

Al término de la Santa Misa de consagración, Mons. Joaquín Hermes Robledo bendijo a todos los presentes con la espada de San Miguel Arcángel.