Pacientes con cáncer invitan a la sexta edición de la Caminata por la Vida

La Asociación de Pacientes con Cáncer y Familiares (Apacfa) convoca a la ciudadanía a participar activamente de la sexta edición de la Caminata por la Vida, que este año se realiza bajo el lema “Llegar a tiempo”.

El evento será este lunes 19 de octubre y el horario de encuentro está fijado para las 07:30 en la Ciclovía del ramal Capiatá-Areguá (a la altura del Barrio Militar).

Una hora después, los presentes partirán con dirección al Instituto Nacional del Cáncer (Incan). Se solicita a los asistentes acudir con remera de color rosado.

La iniciativa busca visibilizar la realidad del cáncer, fomentar la educación sobre la prevención y concienciar a la sociedad sobre la importancia vital de la detección temprana y el diagnóstico oportuno.

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Más allá de una movilización simbólica, esta marcha representa una expresión colectiva de compromiso, solidaridad y esperanza. Cada paso que darán los participantes pretende recordar que detrás de cada diagnóstico existe una persona, una familia y una historia que requieren empatía, acompañamiento integral y condiciones de atención dignas.

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Desde la organización resaltan que un diagnóstico precoz acompañado del tratamiento adecuado marca una diferencia fundamental en el pronóstico y en la supervivencia de los pacientes.

En ese marco, Apacfa remarca que la enfermedad no debe vivirse en el silencio ni ser motivo de estigmatización, sino una causa prioritaria que movilice a las instituciones y a la comunidad en general.

La invitación queda abierta a pacientes, familiares, profesionales de la salud y al público en general para marchar unidos por el derecho a la salud, la esperanza y la oportunidad de llegar a tiempo.