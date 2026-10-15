Nacionales
15 de octubre de 2026 - 07:34

Trinidad: denuncian un basural clandestino que persiste desde hace meses

Montículo de basura desordenado cerca de una acera pavimentada y una pared de piedra, sin personas presentes.
Vecinos del barrio Trinidad expresan su preocupación por la acumulación de basura en un mini vertedero instalado en plena vía pública.Captura de ABC TV

Un basural clandestino preocupa a vecinos del barrio Trinidad de Asunción desde hace seis meses. La acumulación de residuos ocupa parte de la vereda y de la calzada, en inmediaciones del Club Rubio Ñu, pese a la presencia de un cartel que prohíbe arrojar basura.

Por ABC Color
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Un mini vertedero clandestino se instaló hace aproximadamente seis meses en la intersección de las calles Espíritu Santo y Sargento Céspedes, en el barrio Santísima Trinidad de Asunción, según denuncian vecinos de la zona.

El sitio se encuentra en inmediaciones del Club Rubio Ñu, a escasos metros del Juzgado de Paz Santísima Trinidad, Segundo Turno, y a pocas cuadras de las avenidas Santísima Trinidad y Sacramento.

De acuerdo con los pobladores, el lugar suele ser limpiado, pero, desde hace tiempo los residuos depositados de manera irregular permanecen acumulados sin ser retirados por la Municipalidad de Asunción, conforme a la denuncia.

La cantidad de desperdicios representa una dificultad para quienes circulan por la zona, debido a que ocupa parte de la vereda y de la calzada.

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Un cartel que no frena el vertido ilegal

Pese a la presencia de un cartel que prohíbe arrojar basura, en el lugar continúan depositándose residuos domiciliarios y otros tipos de desechos.

La señalización no ha impedido que la esquina se convierta en un punto de acumulación de desperdicios, según la denuncia vecinal.

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Los vecinos exigen una solución a la Comuna asuncente ante la falta de retiro de los residuos acumulados que, según lamentan, agrava la situación.