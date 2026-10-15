Trinidad: denuncian un basural clandestino que persiste desde hace meses

Un mini vertedero clandestino se instaló hace aproximadamente seis meses en la intersección de las calles Espíritu Santo y Sargento Céspedes, en el barrio Santísima Trinidad de Asunción, según denuncian vecinos de la zona.

El sitio se encuentra en inmediaciones del Club Rubio Ñu, a escasos metros del Juzgado de Paz Santísima Trinidad, Segundo Turno, y a pocas cuadras de las avenidas Santísima Trinidad y Sacramento.

De acuerdo con los pobladores, el lugar suele ser limpiado, pero, desde hace tiempo los residuos depositados de manera irregular permanecen acumulados sin ser retirados por la Municipalidad de Asunción, conforme a la denuncia.

La cantidad de desperdicios representa una dificultad para quienes circulan por la zona, debido a que ocupa parte de la vereda y de la calzada.

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Un cartel que no frena el vertido ilegal

Pese a la presencia de un cartel que prohíbe arrojar basura, en el lugar continúan depositándose residuos domiciliarios y otros tipos de desechos.

La señalización no ha impedido que la esquina se convierta en un punto de acumulación de desperdicios, según la denuncia vecinal.

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Los vecinos exigen una solución a la Comuna asuncente ante la falta de retiro de los residuos acumulados que, según lamentan, agrava la situación.