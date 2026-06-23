Vertederos improvisados en Asunción: imagen desastrosa en avenida Estados Unidos

La imagen de la capital paraguaya está siendo empañada por la preocupante y creciente presencia de vertederos de basura improvisados en plena vía pública.

Esta situación desastrosa expone la falta de civismo de algunos ciudadanos y la aparente desidia de las autoridades municipales ante la gestión de residuos, un problema ambiental que amenaza la salud y el bienestar de la población.

Un punto crítico que refleja fielmente esta problemática se encuentra en el paseo central de la Avda. Estados Unidos y Sexta. La escena es un vertedero clandestino: una mezcla caótica de ramas, bolsas de plástico desgarradas, envoltorios de todo tipo y un viejo sofá negro de cuero sintético abandonado sobre el pasto seco, convirtiendo un espacio verde en un paisaje de degradación.

Según la denuncia vecinal, este problema de la basura se extiende de forma continua a lo largo de la avenida Estados Unidos, abarcando un tramo considerable desde Quinta Proyectada hasta la calle 21 Proyectadas.

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El paseo central, concebido como un espacio de esparcimiento o pulmón verde, se ha transformado en un depósito continuo de desechos. Ramas acumuladas, probablemente restos de poda mal gestionados, se mezclan con la basura doméstica y voluminosa, generando un foco de contaminación visual, malos olores y un ambiente insalubre.

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La imagen es un claro recordatorio del problema ambiental que enfrenta la ciudad. La basura dispersa sobre el suelo no solo es desagradable a la vista, sino que también contamina el suelo y puede, con el viento y la lluvia, llegar a los sistemas de alcantarillado, agravando los problemas de inundaciones y contaminación del agua.

Además, estos vertederos improvisados se convierten en focos de proliferación de alimañas y vectores de enfermedades, representando un riesgo directo para la salud de los vecinos que transitan y viven en la zona.

Es necesario un llamado a la acción tanto para los ciudadanos, que deben responsabilizarse de la correcta eliminación de sus residuos, como para las autoridades municipales, que deben garantizar un servicio de recolección eficiente y sancionar a quienes infrinjan las normas, recuperando estos espacios públicos para el disfrute de la comunidad y la preservación del medio ambiente urbano.