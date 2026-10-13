Asunción: denuncian un basural clandestino en el barrio Republicano

Un basural clandestino instalado en un patio baldío del barrio Republicano de Asunción, genera preocupación entre los vecinos, quienes denuncian la acumulación de cubiertas en desuso y otros tipos de residuos.

El vertedero se encuentra sobre la calle Gaspar Rodríguez de Francia casi Pizarro, en las inmediaciones de la Universidad Católica (UC).

Según los pobladores, la situación se arrastra desde hace años y continúa sin una respuesta que permita resolver el inconveniente.

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Vecinos alertan sobre posibles criaderos de mosquitos

Entre los residuos acumulados en el predio, se observan cubiertas en desuso y desechos de distintos tipos, una situación que preocupa especialmente ante la llegada de días lluviosos.

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Los neumáticos abandonados pueden acumular agua y convertirse en potenciales criaderos de mosquitos, por lo que los vecinos advierten sobre la necesidad de retirar los residuos y mantener limpio el terreno.

La acumulación de basura también genera inquietud por las condiciones de salubridad del entorno y la posibilidad de que el lugar continúe siendo utilizado para arrojar desperdicios.

Denuncian un problema que persiste desde hace años

De acuerdo con los vecinos, el basural constituye un problema de larga data que sigue sin una solución definitiva. Los residentes en la zona atribuyen la persistencia de la situación a la falta de intervención municipal.

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Ante la acumulación de residuos, los vecinos esperan que las autoridades municipales intervengan para retirar la basura y evitar que el predio continúe funcionando como un vertedero informal.