Censo de jubilados de manera presencial: IPS anuncia jornada de asistencia en Asunción

Con el objetivo de facilitar el proceso y asistir a quienes aún no hayan completado el trámite, el Instituto de Previsión Social (IPS) llevará a cabo este sábado 17 de octubre una Jornada Especial de Censo Digital.
La actividad está orientada de manera especial a los jubilados y pensionados que residen en Asunción y el departamento Central que tengan pendiente la actualización de sus datos.
La atención se brindará en el Parque de la Salud (Asunción), en un horario continuo de 07:30 a 17:00, con la asistencia técnica directa de funcionarios de la Dirección de Jubilaciones.
Para llevar a cabo el censo en el lugar de manera rápida y efectiva, los beneficiarios deberán acudir con la siguiente documentación e información:
- Cédula de Identidad del titular.
- Número de teléfono celular del titular.
- Correo electrónico del titular.
- Fotografía de la Cédula de Identidad del cónyuge (tanto anverso como reverso).
- Número de Cédula de Identidad de los hijos.
- Número de C.I. y número celular de un contacto familiar.
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Esta jornada busca acompañar paso a paso a los adultos mayores en el uso del portal digital instituido por el IPS, garantizando la correcta actualización de sus registros.