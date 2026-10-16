Censo de jubilados de manera presencial: IPS anuncia jornada de asistencia en Asunción

Con el objetivo de facilitar el proceso y asistir a quienes aún no hayan completado el trámite, el Instituto de Previsión Social (IPS) llevará a cabo este sábado 17 de octubre una Jornada Especial de Censo Digital.

La actividad está orientada de manera especial a los jubilados y pensionados que residen en Asunción y el departamento Central que tengan pendiente la actualización de sus datos.

La atención se brindará en el Parque de la Salud (Asunción), en un horario continuo de 07:30 a 17:00, con la asistencia técnica directa de funcionarios de la Dirección de Jubilaciones.

Para llevar a cabo el censo en el lugar de manera rápida y efectiva, los beneficiarios deberán acudir con la siguiente documentación e información:

Cédula de Identidad del titular.

Número de teléfono celular del titular.

Correo electrónico del titular.

Fotografía de la Cédula de Identidad del cónyuge (tanto anverso como reverso).

Número de Cédula de Identidad de los hijos.

Número de C.I. y número celular de un contacto familiar.

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Esta jornada busca acompañar paso a paso a los adultos mayores en el uso del portal digital instituido por el IPS, garantizando la correcta actualización de sus registros.