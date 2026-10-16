Titular de Defensa Pública dice que no usó recurso institucional para viaje a Ginebra

En medio de severas críticas y cuestionamientos hacia la numerosa delegación oficial paraguaya que viajó a Ginebra (Suiza) para rendir cuentas ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de las Naciones Unidas, señalada por el uso y presunto despilfarro de recursos públicos, el defensor General del Ministerio de la Defensa Pública, Javier Esquivel, habló sobre su participación y la cobertura de sus gastos.

La nómina oficial acreditada estuvo integrada por 16 personas, encabezadas por la ministra de la Mujer, Alicia Pomata, e incluyó autoridades del Poder Ejecutivo, la Corte Suprema de Justicia, la Justicia Electoral, la Defensa Pública, el Congreso y funcionarios técnicos de distintas instituciones.

Respecto a la cobertura de su traslado y estadía, Esquivel enfatizó: “En cuanto al financiamiento, es importante aclarar que el viaje no representó un gasto de recursos públicos del Ministerio de la Defensa Pública, conforme a las condiciones de financiamiento de la participación”, aseveró.

Explicó que la invitación se concretó de manera exclusiva en el marco del proyecto “Fortalecer el acceso a servicios de atención y protección integral para mujeres víctimas de violencia de género”, una iniciativa apoyada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y el Centro de Estudios Judiciales (CEJ).

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“Esta instancia se desarrolló en el marco de una iniciativa de cooperación internacional, que permite fortalecer las capacidades institucionales y promover mejores servicios para la ciudadanía”, acotó.

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Sobre la invitación y el origen de su presencia en la cumbre internacional, Esquivel argumentó que estuvo vinculada a la labor de la institución en el acceso a la justicia de personas en situación de vulnerabilidad.

“Consideré fundamental aprovechar este espacio para presentar directamente ante el Comité CEDAW los avances, los datos y los desafíos de la Defensa Pública, así como los compromisos que asumimos para continuar fortaleciendo nuestra respuesta institucional”, sostuvo.

Balance institucional y compromisos asumidos

Al evaluar el alcance de las jornadas de trabajo ante la ONU, el Defensor General calificó la experiencia como una oportunidad para visibilizar el trabajo defensorial en la protección de los derechos de las mujeres y las niñas del país y asumir metas medibles.

Asimismo, resaltó que la audiencia sirvió para exponer datos concretos sobre la cobertura jurídica estatal y reconocer los déficit pendientes. “Fue un espacio para presentar datos concretos sobre nuestra labor, reconocer los desafíos que todavía enfrentamos y asumir compromisos medibles para fortalecer el acceso a la justicia, especialmente para aquellas mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad”, puntualizó.

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Por último, Esquivel subrayó que las recomendaciones formuladas por el Comité CEDAW serán integradas a la gestión diaria del organismo.

“Como institución, entendemos que nuestra responsabilidad no termina con la asistencia jurídica. Debemos garantizar que cada mujer y cada niña pueda conocer, ejercer y defender sus derechos. Por eso, las recomendaciones de la CEDAW constituyen una hoja de ruta para seguir mejorando nuestra gestión y traducir estos compromisos internacionales en resultados concretos para la ciudadanía paraguaya”, concluyó.

Conformación de la delegación nacional