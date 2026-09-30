Día de la Memoria LGTBI: Mecanismo de Prevención de la Tortura pide acciones contra la discriminación

Cada 30 de septiembre se conmemora en Paraguay el Día Nacional de la Memoria LGTBI, que recuerda la primera protesta pública en el país contra las detenciones arbitrarias de personas señaladas como homosexuales, en 1959.

Esas protestas fueron realizadas en el contexto del asesinato del bailarín y conductor radial Bernardo Aranda, quien falleció en el incendio de su vivienda, un siniestro cuyas causas nunca fueron completamente esclarecidas. La investigación posterior derivó en redadas y detenciones de hombres considerados homosexuales o de “dudosa conducta moral”.

La subsecuente publicación de una lista de 108 personas vinculadas a la investigación llevó a la asociación de ese número - tradicionalmente de forma derogatoria - con la comunidad homosexual en la cultura popular paraguaya.

“En Paraguay se sigue estigmatizando”

En conmemoración del Día Nacional de la Memoria LGTBI, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura publicó hoy un comunicado en el que señala que “desde diversos ámbitos, en Paraguay se sigue estigmatizando y negando los derechos del colectivo LGBTIQ+”.

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Esto, argumenta la institución, “ha generado una resistencia social que históricamente impidió, por ejemplo, la adopción de una ley contra toda forma de discriminación; situación que solo podrá revertirse con mayor educación y concienciación en derechos humanos”.

El Mecanismo Nacional hace en su comunicado un llamado a la Cámara de Senadores del Congreso Nacional a aprobar un proyecto de ley que declara oficialmente el 30 de septiembre Día Nacional de la Memoria LGTBI “en homenaje a los luchadores y a las víctimas de las violaciones de los derechos humanos”.

Igualmente, urge “proporcionar apoyo a iniciativas de memoria colectiva propuestas por instituciones locales, organizaciones sociales o comunidades afectadas, incluyendo la reivindicación y el desagravio a las víctimas de la violencia sexual, en especial a las mujeres y las niñas, así como a personas de diversas orientaciones sexuales e identidades de género”.

El peligro para las personas LGBTIQ+ en el sistema penitenciario

La institución defensora de los derechos humanos hace hincapié en la vulnerabilidad de las personas LGBTIQ+, en particular las mujeres trans, en el sistema penitenciario paraguayo, donde “se observan manifestaciones de discriminación que conllevan el peso de la violencia institucional como una pena o sanción adicional”.

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Señala que la asignación de lugares de reclusión aún se realiza “sin considerar la orientación sexual, identidad y expresión de género, lo que sitúa, especialmente a las mujeres trans, en un alto riesgo de sufrir agresiones sexuales y violencia en pabellones de hombres”.