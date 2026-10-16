¿Tenés un “squishy” en casa? Estas son las recomendaciones que brinda la Sedeco

La Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco) recuerda que emitió una resolución oficial para prohibir la comercialización, distribución y uso en todo el país del juguete viral conocido como “Squeezy Dumplings”.

Esta medida de emergencia se tomó luego de recibir una alerta internacional emitida por la Oficina de Seguridad y Normas de Productos del Reino Unido (OPSS), cuyos análisis confirmaron riesgos asociados a los materiales del producto.

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Ante este panorama, la institución reitera a los proveedores y consumidores que está terminantemente prohibida su venta, mientras que las librerías, jugueterías y comercios que insistan en comercializarlos se exponen a multas e intervenciones severas por incumplir las normativas de protección.

¿Qué hacer si tengo un “squishy” en casa?

En este sentido, la institución estatal dio una serie de recomendaciones para saber cómo manejarlos si los tenés en casa, apuntando a proteger el entorno familiar de este artículo.

Suspender preventivamente su utilización y mantenerlo fuera del alcance de los niños.

Colocar el producto en una bolsa sin rotura, cerrarla e identificarla antes de desecharlo.

Lavarse las manos con agua y jabón luego de manipularlo.

Estos muñecos blandos suelen contener bolitas de agua, geles, líquidos, polvos u otros materiales de relleno que aumentan el peligro de atragantamiento, irritación o exposición a sustancias químicas en caso de rotura.

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Sedeco prohíbe venta y tenencia “squishy” por esta razón

El benceno es un compuesto químico industrial que está en este juguete y es altamente nocivo. Está clasificado a nivel mundial como un potente cancerígeno. En dosis elevadas o mediante el contacto repetido con la piel delicada de las criaturas, esta sustancia penetra fácilmente al organismo y genera efectos adversos a corto y largo plazo.

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Los profesionales de la salud advierten que el manejo de materiales contaminados con este químico puede causar irritaciones severas en los ojos, la nariz y la piel, además de sensaciones de ardor en el aparato digestivo si el niño se lleva las manos a la boca tras manipular el objeto

Se exige a los padres y cuidadores revisar las cajas de juguetes de sus hijos, suspender de inmediato el uso del “Squeezy Dumplings” y guardarlo en un lugar inaccesible.