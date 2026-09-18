Sedeco: sepa cuáles son sus derechos a la hora de realizar una compra

Comprar un producto o contratar un servicio es algo que hacemos todos los días, pero ¿sabías que la ley te protege en cada paso de esa transacción? La Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco) reitera la importancia de la Ley N.º 1334/98, un marco legal diseñado para equilibrar la balanza entre comercios y compradores, asegurando que tu dinero y tu confianza siempre valgan.

En primer lugar, desde la institución señalan que tenés pleno derecho a la libre elección y a la seguridad. Es decir, que nadie puede obligarte a llevar algo que no querés y, sobre todo, que cualquier producto o servicio que adquieras debe ser completamente seguro, sin poner en riesgo tu salud ni tu integridad física.

Lea más: ¿Tu empresa no pagó el aumento del salario mínimo? Estos son los canales para denunciar

En otro punto, resalta que la transparencia es otro pilar fundamental en la relación de consumo. Tenés derecho a recibir información clara, veraz y detallada sobre las características, el precio final y las condiciones del producto que vas a llevar, sin letras chicas engañosas que confundan tu decisión.

Publicidad engañosa y prácticas abusivas vulneran los derechos

Asimismo, las promociones y ofertas deben respetarse al pie de la letra. Si un comercio anuncia un descuento o una condición especial en su publicidad o contrato, está legalmente obligado a cumplirlo exactamente como lo promocionó, protegiéndote directamente contra la publicidad engañosa.

En el ámbito financiero, la ley también te respalda con la posibilidad de realizar la cancelación anticipada de tus deudas. Si tenés las posibilidades de saldar un crédito o adelantar cuotas antes del plazo pactado, podés hacerlo con la total tranquilidad de que no te cobrarán los intereses aún no vencidos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Si en algún momento sentís que estos principios no se respetaron, tenés garantizado el derecho a reclamar. El primer camino recomendado por la Sedeco es buscar una solución directa con el comercio o la empresa proveedora para resolver el inconveniente de manera rápida.

Canales disponibles para realizar denuncia ante cualquier irregularidad

La Sedeco pone a disposición canales accesibles para realizar tu denuncia, como su sitio web oficial (www.sedeco.gov.py), donde podés completar un formulario de reclamos en línea.

Además, podés comunicarte de manera directa vía WhatsApp al 0961 940 710 o llamar al Call Center 021 626 4000.

La atención se realiza de lunes a viernes, de 07:00 a 15:00, asegurando que siempre tengas a quién acudir para hacer respetar tus derechos como consumidor.