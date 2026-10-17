Río Paraná se mantiene estable, pero con alto nivel de inundación en Ciudad del Este

La inundación causada por el desborde del río Paraná, en el contexto del fenómeno El Niño, continúa siendo crítica en el este del país. La Municipalidad de Ciudad del Este informó este sábado que unas 1.210 familias resultaron afectadas en distintos sectores de la ciudad, principalmente en los barrios San Agustín y San Rafael.

El intendente Pedro Acuña (Yo Creo) acompañó esta mañana a la comitiva municipal durante un recorrido por las zonas afectadas. Confirmó que el nivel del río bajó unos dos metros entre ayer y hoy, pero advirtió que las viviendas continúan bajo agua.

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Pidió a las familias mantener la calma y no apresurarse a regresar a sus hogares, especialmente ante los pronósticos de nuevas lluvias para los próximos días. “Si nos vamos a encontrar nuevamente con una emergencia, tendremos que volver a sacarlos de sus hogares”, advirtió.

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El jefe comunal señaló que, considerando que son 1.210 las familias afectadas, se estima que unas 4.000 personas sufren las consecuencias de la crecida del río Paraná.

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En total, ocho barrios resultaron afectados y la asistencia se coordina mediante un equipo de trabajo integrado por la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), la Gobernación de Alto Paraná, militares, Itaipú, la Cruz Roja y voluntarios.

“Es un trabajo en conjunto que estamos haciendo todas las instituciones para poder sostener a estas familias, porque es muy necesario. Seguimos manteniendo 12 ollas populares con desayuno, almuerzo y cena para que no les falte el pan de cada día”, afirmó Acuña.

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La asistencia también incluye atención médica, provisión de agua potable, entrega de ropas, carpas y otros elementos. A los niños se les suministran vitaminas y complementos alimenticios debido a las condiciones de exposición que enfrentan.

Todas las direcciones de la Municipalidad de Ciudad del Este redujeron sus actividades en las oficinas debido al traslado de funcionarios a las zonas afectadas para realizar tareas de evacuación y asistencia. Los equipos trabajan en tres turnos rotativos, desde las 6:00 hasta la medianoche.

Acuña también agradeció la predisposición y el esfuerzo de los funcionarios municipales para ayudar a las familias damnificadas. “Agradezco también la predisposición y el esfuerzo que están poniendo los funcionarios para poder ayudar a estas familias y no dejar a nadie de lado. Todas las familias necesitan de nuestra colaboración y de nuestra presencia”, manifestó.

Asistencia a animales

La Dirección de Medio Ambiente conformó un equipo para asistir a las mascotas de las familias afectadas, según el intendente. La medida incluye el cuidado de animales que quedaron expuestos a la emergencia y requieren alimentación o atención médica.

La intervención es necesaria debido a que numerosas mascotas quedaron atrapadas en los techos de las viviendas y en los árboles a causa de la inundación.

Muchos afectados informaron que varios animales doméstivos como gallinas y cerdos fueron arrastrados por la correntada.

Nivel histórico del río Paraná

La Dirección de Meteorología e Hidrología confirmó que la estación hidrométrica de Ciudad del Este registró un nivel de 32,96 metros el jueves pasado, alcanzando un nuevo máximo histórico. Esta medición equivale a una cota superior a los 121 metros sobre el nivel del mar.

Nivel del río Paraná subió más de 14 metros en 15 días y registra marcas históricas

Los registros oficiales indican que el 1 de octubre pasado el río Paraná se encontraba en 18,87 metros, mientras que la medición posterior llegó a 32,96 metros. Es decir, en ese periodo de 15 días, el nivel aumentó 14,09 metros. Esta crecida provocó la inundación de gran parte de los barrios San Rafael y San Agustín, en Ciudad del Este.

El nivel del río es de 31.1, según los registro actuales de este sábado.

La variación media diaria del río Paraná es de aproximadamente 39 centímetros. El máximo nivel registrado anteriormente era de 30,4 metros, alcanzado el 31 de octubre de 2023.