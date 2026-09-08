Senacsa refuerza la vigilancia sanitaria tras la alerta por influenza aviar en Uruguay

Ady Lizza Jacquet, coordinadora del Programa de Enfermedades de las Aves del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA) aclaró que se trata de una alerta de carácter preventivo y no de una emergencia sanitaria tras la notificación de un caso en el vecino país Uruguay.

Los principales síntomas a tener en cuenta ante una mortalidad inusual o muerte repentina de las aves: decaimiento y dificultad respiratoria, alteraciones o signos nerviosos, hinchazón en la cabeza o cresta, disminución drástica en la postura de huevos.

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Asimismo, recordó que el último brote registrado en Paraguay ocurrió en el departamento de Boquerón en 2023.

Senacsa insiste en no manipular aves con síntomas

Por otra parte, señaló que ante la aparición de esta sintomatología, el Senacsa insiste en no manipular los animales y contactar de inmediato con las unidades zonales o coordinaciones regionales para contener cualquier eventual propagación del virus.

En otra línea, puntualizó que recientemente concluyó un monitoreo intensivo con más de 3.500 muestras recolectadas según factores de riesgo. El Laboratorio Central del Senacsa confirmó resultados 100% negativos.

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“Para nosotros es muy importante la notificación inmediata para acercarse a la unidad zonal para contener y evitar la propagación del virus”, precisó.

Atención e investigación inmediata de denuncias

Por otro lado, afirmó que para el monitoreo de aves silvestres, están trabajando en conjunto con el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades).

Estamos trabajando en conjunto donde ellos, como apoyo al servicio, tienen a cargo la captura de las aves silvestres y el servicio nacional es el encargado de colectar las muestras para luego enviarlas al laboratorio central para procesarlas, explicó.

En este sentido, señaló que este plan de prevención se desarrolla de manera coordinada con el Ministerio de Salud, el Mades, la Asociación de Avicultores del Paraguay y médicos veterinarios acreditados, asegurando una respuesta rápida y planificada en las granjas industriales de todo el país.