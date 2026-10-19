Caso Conmebol: inician pesquisa de operaciones fiduciarias inmobiliarias de Leoz con Banco Continental

El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, resolvió por Resolución FGE N° 4067 abrir una nueva investigación vinculada al caso Conmebol. En este sentido, designó a los fiscales Christian Benítez y Luz Guerrero, como encargados de la causa penal relacionada las operaciones llevadas a cabo por el extitular de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Nicolás Leoz Almirón (fallecido) celebrando fideicomisos de administración inmobiliaria en el que el Banco Continental actúa como Fiduciario.

Esta nueva investigación, la causa N° 09/2026 denominada “Personas Innominadas s/ Lavado de activos” se da luego de que los fiscales Francisco Cabrera, Jorge Arce y Verónica Valdéz, hayan comunicado a fin de agosto de este año la existencia de hechos que podrían constituir conductas punibles distintas que ya fueron objeto de investigación en la Causa N° 06/2021, esto a su vez esto a su vez a partir de unas manifestaciones escritas realizadas por el abogado de Conmebol, Claudio Lovera.

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Por su parte, la fiscala adjunta de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Nancy Salomón, había comunicado a inicios de octubre al fiscal Emiliano Rolón sobre la existencia de indicios relacionados a posibles operaciones vinculadas al lavado de activos, ligadas a contratos de fideicomiso y transacciones sobre bienes inmuebles.

En ese contexto, Salomón había señalado que existirían puntos entre los hechos señalados y la causa original N° 06/2021, pero la nueva pesquisa recaería sobre hechos distintos, específicamente, sobre la celebración de fideicomisos donde el patrimonio está conformado por inmuebles con un fiduciario distinto al de la causa N° 06/2021.

Aclaran que Banco Atlas y sus directivos no están investigados en esta causa

Aunque esta nueva investigación es una derivación de la que se abrió anteriormente a los directivos de Banco Atlas, el abogado Rodrigo Yódice precisó que la entidad objeto de averiguaciones ahora es otra.

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“No existe ninguna línea investigativa que involucre al Banco Atlas, mucho menos al señor Miguel Ángel Zaldívar. El señor Miguel Ángel Zaldívar no está involucrado en absolutamente ninguno de estos actos. Por eso es que acá hay una campaña manifiesta de desinformación que no tiene nada que ver con hechos que se le puedan atribuir al señor Zaldívar”, expresó.

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Al respecto, la hipótesis inicial del Ministerio Público gira en torno a la aplicación de fondos de supuesto origen ilícito; teniendo como punto de partida la compra de inmuebles entre los años 1993 a 2010, los cuales, parte de ellos luego fueron integrados a un patrimonio autónomo en un contrato de fideicomiso, entre Nicolás Leoz como fideicomitente, los representantes de la entidad bancaria como fiduciario y María Clemencia Pérez de Leoz, como beneficiaria.

El objeto de estos fideicomisos era continuar con el fraccionamiento, venta y administración de los lotes.

Nicolás Leoz y su esposa constituyeron fideicomisos con banco Continental

El extitular de la Conmebol, Nicolás Leoz, era propietario de bienes inmuebles que, junto con su esposa, los fueron adquiriendo a partir del año 1993. En particular, hay inmuebles que los adquirió entre los años 2003 y 2006. Y estos inmuebles, que tenían como fin fraccionarse y lotearse, Leoz, a través de un contrato de administración y venta de lotes, los entrega, en ese marco a Inmobiliaria del Este (IDESA), según relató el abogado Yódice.

En ese sentido, Inmobiliaria del Este era la encargada de vender estos lotes y lo percibido por la venta, lo depositaba en las cuentas bancarias de Nicolás Leoz y cobraba una comisión por esas operaciones con los lotes.

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Hasta el 2020, los pagos por esas operaciones eran llevadas a cabo de manera directa, es decir, por depósito en efectivo. Sin embargo, desde el 2020, los mismos se realizan por la vía de las transferencias electrónicas, refirió en otro momento el profesional.

Es así que, en diciembre de 2016, se constituyeron dos fideicomisos de administración inmobiliaria ante el Banco Continental como entidad fiduciaria. En ese contexto, Nicolás Leoz y su esposa, María Clemencia Pérez de Leoz, comparecieron ante la referida entidad bancaria para constituir dos fideicomisos –identificados como “MC1” y “NL” y “MC2”- sobre inmuebles de su propiedad, que hoy son administrados por Inmobiliaria del Este y están destinados a su venta.

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Es a partir de ese acto que esos inmuebles pasan a ser parte del patrimonio autónomo del fideicomiso de administración inmobiliaria que los Leoz constituyeron en el banco Continental. En ese sentido, IDESA lo único que hace es mantener la figura contractual que le encarga administrar los citados inmuebles y venderlos.

Además, dentro de esa obligación, IDESA debe depositar en una cuenta fiduciaria en el banco Continental todo lo producido de la venta, a partir de la constitución de estos fideicomisos, detalló por último Yódice.