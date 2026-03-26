Conmebol vs. banco: este es el error legal que cometió Domínguez, según abogado

El Banco Atlas emitió un comunicado en el que cuestiona que se busca menoscabar su línea de defensa en el proceso penal impulsado por la Conmebol, presidida por Alejandro Domínguez. El ente rector del fútbol sudamericano se presenta como supuesta víctima en la querella por supuestas irregularidades vinculadas al lavado de activos durante la gestión del fallecido dirigente deportivo Nicolás Leoz.

El abogado Rodrigo Yódice, representante del banco, añadió este jueves que la querella se presentó mediante un poder especial otorgado de forma irregular, contrario a lo que establece el estatuto de la Confederación.

“Para esta acción penal, comparece el actual presidente con el secretario a otorgar un mandato de representación totalmente inhábil para poder perseguir el hecho. Pero estas son deficiencias que nosotros vamos a ir cuestionando”, afirmó.

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Falta de respaldo legal en la acción penal

El abogado explicó que, para que Domínguez pudiera invocar el nombre de la Conmebol, era necesaria una asamblea, la cual no se realizó.

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Yódice subrayó que Domínguez citó un artículo del estatuto que solo permite mandatos generales, no poderes especiales para querellas específicas. Según la defensa, esto demuestra que el proceso se basa en una acción legal defectuosa.

“Se plantea un poder especial, por parte de la Confederación, en la persona del presidente, que no podía otorgarse había sido conforme al estatuto de la Confederación Sudamericana de Fútbol. ¿Y todas esas ‘equivocaciones’ por qué se dan? A los efectos de hacer esta persecución selectiva a un banco vinculado a un medio que tiene una línea crítica a actos que evidentemente le han generado algún tipo de disconformidad”, mencionó.

Acciones selectivas y estrategia mediática

El abogado calificó la querella como una acción penal selectiva y parte de una estrategia de desgaste mediático contra la defensa técnica.

“Se está generando un proceso penal sobre la base ilegal de un mandato de representación para mantener una persecución penal absolutamente selectiva en perjuicio de un grupo con el que, evidentemente, hay un antagonismo, una disconformidad subjetiva con motivo de las críticas que se dan a través de publicaciones periodísticas”, dijo.

Yódice cuestionó al juez penal de garantías especializado en delitos económicos Humberto Otazú por aceptar la querella sin considerar estas irregularidades.

“¿Cómo es posible que el órgano jurisdiccional imparcial pase por alto una circunstancia como esa y admita sin más la querella planteada en estas condiciones de deficiencia?”, subrayó.

Precedentes y la irregularidad del poder especial

El abogado recordó que en 2017, la Conmebol realizó una asamblea general para iniciar un proceso sobre hechos distintos, con participación de todos los miembros.

En cambio, en la querella actual, solo Domínguez y el secretario otorgaron un mandato que el estatuto no permite, lo que genera un proceso penal basado en un poder especial irregular.

“Se está generando un proceso penal sobre la base ilegal de un mandato de representación para mantener una persecución penal absolutamente selectiva”, refirió.

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Posibles nulidades y planteamientos legales

Yódice anunció que la defensa planteará la nulidad del proceso y cuestionará la actuación de la autoridad judicial.

“Este es un proceso donde claramente se pretende señorear la arbitrariedad y la desviación del poder. A través de la defensa, es el único mecanismo de contrapeso válido para imponer coto a esta intención de persecución penal contra inocentes”, mencionó.

Exige respeto al derecho a la defensa

El abogado del Banco Atlas aclaró que no buscan obstruir el proceso, sino proteger las garantías judiciales mínimas. Según Yódice, la imputación presentada es "vacía", ya que no describe los hechos ni responde a interrogantes clave.

“Se pretende la persecución de un aspecto que claramente no constituye lavado de dinero y dejan de perseguir lo que realmente debería investigarse según la documentación disponible”, afirmó.

Además, destacó que la querella es solo un "granito" en comparación con los verdaderos perjuicios que podría tener la Conmebol, señalando que Domínguez se centra en adversarios políticos en lugar de perseguir irregularidades financieras más relevantes.