Caso Conmebol “es una causa armada”, sostiene abogado

A criterio del abogado Enrique Kronawetter, el caso Conmebol corresponde a una “causa armada” en contra de los directivos del banco Atlas.

Asimismo, sostiene que él está “acostumbrado a los adjetivos”, sobre todo, “cuando desde el confort de la Función Pública hacen y deshacen causas”, al igual que “arman causas”.

“No tiene nada que ver Atlas, pero se vincula. Por citar un ejemplo, así como botón de muestra, todo dato presentan al señor Miguel Zaldívar como el esposo de Natalia Zuccolillo (directora de ABC Color)”, señaló.

También recalcó que llamativamente esta causa empieza a tener auge cuando el diario ABC Color, a través de todos los medios que dispone y cumpliendo con lo misional relacionado a informar, al igual que hacer un escrutinio de la actividad pública, empiezan “a armar una causa después de ocho años que estaba sin ningún avance”.

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Denuncia innominada

Otro punto que mencionó Kronawetter es que la denuncia “que supuestamente formula la Conmebol” fue realizada contra personas innominadas, aunque la Fiscalía formuló una imputación contra los directivos del banco Atlas “dejando de lado otras entidades”.

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“Si vamos a hablar de objetividad, tendrían que ser investigadas e imputadas en el mismo sentido; ahí ya empezamos mal”, precisó.

Entre sus declaraciones, dijo que no se puede dar entidad jurídica a una causa armada desde el principio como “por atreverse” los medios vinculados a ABC Color a seguir su labor investigativa y escrutando la actividad pública que no parece transparente.

“Sobre todo cuando un banco está vinculado, como el caso de ueno bank, está vinculado a actividades con instituciones públicas, ¡por favor! Creer en la objetividad de la Fiscalía es como nosotros considerar que en el Paraguay existe justicia. Realmente, yo tengo mi descremiento hacia el Ministerio Público”, citó.

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Prescripción de la causa

Como parte de su ejercicio profesional, el abogado sostuvo que articula todos los recursos que corresponden en una causa y apuntó que “si eso es llamar chicanería”, desafió a otros abogados a determinar dónde puede existir una chicanería.

“Yo planteé lo que plantearía cualquier abogado que es un cuestionamiento contra una imputación que hace una cronología de circunstancias desavisadas y que no tiene ninguna vinculación con conductas concretas”, subrayó.

También reiteró que la Fiscalía “llamativamente pasó por alto algo muy elemental”, específicamente, el transcurso del tiempo de la causa.

“Si vamos a hablar eventualmente de una investigación, es una causa que nace muerta, está prescripta. ¿Por qué la Conmebol de pronto reacciona ante ABC Color? Las publicaciones son elocuentes, hay un claro sesgo político de reprimenda hacia ABC Color por el solo hecho de investigar el caso de Petropar con una empresa vinculada al hijo del presidente de la Conmebol, es un hecho notorio", declaró.

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Fiscalía busca “pelos en la leche”

Como parte de su análisis, Kronawetter señaló que “en ocho años no encontraron nada”, al igual que todos los informes técnicos y todas las instituciones técnicas que debían controlar el flujo de manejo de dinero dentro de banco Atlas tampoco han objetado ni han hecho ningún tipo de objeción, ahora la Fiscalía, “como buscando pelos en la leche”, imputa como consecuencia del trabajo de investigación que está llevando ABC Color.

“Ejercer los recursos es lo único que nos queda ante una Fiscalía perversa que elige a quiénes va a ejercer la acción penal y mira para el otro lado cuando se refiere a causas que afectan al poder de turno. Yo no tengo ningún tipo de confianza; esta Fiscalía está deslegitimada y estos fiscales saben perfectamente que están utilizando como garrote las herramienta de la acción penal pública”, argumentó.

También instó a que “si quieren poner todos los clichés que quieran”, los defensores legales tienen “la película bien clara” y ejercen los resortes procesales ante “una causa revivida que está muerta y lo que nace muerta no puede tener vida”.

“Quieren revivir a un muerto porque pasó el tiempo, bien que en la Fiscalía, en el caso de Hernán Rivas se tomó su tiempo para la prescripción. Poniendo como paralelismo, cuando la Fiscalía quiere que las causas prescriban, prescriben y ellos mismos se hacen después se hacen de los enojados”, manifestó.

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“Selectividad perversa” de la Fiscalía

Sobre las imputaciones en la causa, Kronawetter apuntó que existe una “selectividad perversa”, ya que solo se dio hacia personas vinculadas al banco Atlas y no así de otras entidades bancarias, por lo que “el chiste se cuenta solo”.

“Hay una cuestión muy elemental. El código procesal penal establece que cuando hay un recurso pendiente de resolución, no puede avanzar el procedimiento, esto se llama efecto suspensivo, es el ABC de los recursos, eso se da en la facultad. Nosotros planteamos un recurso extraordinario de casación contra decisiones adoptadas por el tribunal de apelación, esto tiene efecto suspensivo, y el juez, pasando por alto decidió dar trámite y encima admite la querella, una querella en la que la Conmebol no es víctima porque se trata de un hecho punible, que supuestamente, no tiene víctima en particular”, explicó.

También lanzó “con mucha elocuencia y dureza” una crítica hacia los fiscales, ya que a su criterio, “están actuando al borde de la prevaricación”.

“Como en muchas otras causas y en todas las causas actuó de la misma manera, ejerzo los recursos y si me vienen con la amenaza de que van a sancionarnos, no les tengo miedo, si uno tiene que morir, muere con las botas puestas en ejercicio de la profesión. Siempre ejercí lo que tengo que hacer", sentenció.

Finalmente, aseguró que no hay ninguna razón para amenazas de sanciones y manifestó que “cualquier persona que conoce mínimamente el derecho” sabe sobre el efecto suspensivo establecido en el Código Procesal Penal.

“Hoy pendiente un recurso de casación ante la sala penal; jamás se debió tramitar o continuar la causa, y está siguiendo. Por eso planteamos los recursos, si eso es chicanería, por defender nuestro derecho, pues póngale el título que quieran, nosotros desafiamos a cualquier debate jurídico serio”, concluyó.

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