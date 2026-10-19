El Río Paraguay casi llega a los tres metros en la Bahía de Asunción

Un equipo de ABC TV acudió a la zona para constatar cómo amaneció la regla hidroeléctrica en el Puerto de Asunción. El sábado, en el mismo sitio, el río Paraguay tenía una altura de 2,64 metros. Hoy ya estaba en torno a los 2,74, lo que representa un crecimiento de 10 centímetros en 48 horas.

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Está a 1,86 metros de la marca considerada como alerta (4,50 metros). Atendiendo a la crecida, autoridades ya tienen delimitados los protocolos de asistencia y contingencia para las familias de la zona.

Protocolos de contingencia

La Municipalidad de Asunción ya declaró emergencia en zonas ribereñas y asignó 7.000 millones de guaraníes para mudanzas y casas temporales, además de G. 5.500 millones para reparar puentes y muros.

Según estimaciones de la comuna capitalina, unas 3.300 familias de zonas como el Bañado Tacumbú, Primavera y Santa Ana quedarán a merced del agua. El plan de contingencia también contempla protocolos para evacuar tanto a mascotas y animales de granja.

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Así también, se realizan trabajos en conjunto entre las Fuerzas Armadas de la Nación (FFAA), la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) y el Ministerio de Defensa.