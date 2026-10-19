Mujeres indígenas reclaman tierras y derechos en Paraguay

En el marco de la VII Cumbre Internacional de Mujeres Indígenas de Abya Yala, representantes de organizaciones y comunidades indígenas presentaron este lunes un posicionamiento público continental en la Plaza de la Democracia, en el centro de Asunción.

Romel González Díaz, integrante de la coordinación general del encuentro, adelantó que el reclamo de tierras forma parte de los principales puntos de reivindicación que impulsan las participantes.

La actividad se desarrolla en un contexto de articulación regional para visibilizar las demandas de los pueblos indígenas, con especial atención a los derechos de las mujeres, la protección de los territorios y el reconocimiento de sus comunidades.

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Cumbre reúne a lideresas de nueve países

Asunción es sede de la VII Cumbre Internacional de Mujeres Indígenas de Abya Yala, que se desarrolla del 15 al 20 de octubre en el Centro Cultural del Puerto.

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El encuentro congrega a unas 200 lideresas y delegaciones procedentes de México, Guatemala, Panamá, Perú, Estados Unidos, El Salvador, Argentina, Colombia y Paraguay.

La cumbre es impulsada por la Coordinadora Nacional de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas (Conamuri) y el Consejo de Gobernanza de Abya Yala, con el apoyo de organizaciones como la Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI) y la Articulación de Mujeres Indígenas del Paraguay (MIPY).

Bajo el lema “Ñandereko Arandu: Vivir desde la sabiduría”, el espacio busca fortalecer los vínculos entre las mujeres indígenas y articular propuestas frente a los desafíos que afectan a sus pueblos.

Defensa territorial y lucha contra la violencia

Entre los ejes centrales de la cumbre se encuentra la defensa de la tierra, el agua y los recursos naturales frente al despojo territorial.

Las participantes también abordan la violencia de género, el racismo y la criminalización de las defensoras ambientales, problemáticas que afectan la participación y el ejercicio de los derechos de las mujeres indígenas.

Otro de los objetivos es revalorizar los saberes ancestrales y su aporte a la vida comunitaria, con énfasis en la salud, la educación, la espiritualidad y la partería tradicional.

La participación de las juventudes indígenas también forma parte de la agenda, mediante espacios de asamblea destinados a promover el protagonismo de las nuevas generaciones de lideresas.

Manifiesto conjunto de mujeres indígenas

La movilización de este lunes coincidió con la conmemoración del 12 de Octubre, Día de la Resistencia Indígena, Negra y Popular, recordando que en 1889, durante el primer encuentro latinoamericano de organizaciones campesinas e indígenas en Bogotá (Colombia), surgió la campaña “500 años de resistencia indígena, negra y popular” en rechazo al mal llamado “descubrimiento y conquista de América”.

Asimismo, se rememoró que ante la invisibilización y la falta de inclusión de las mujeres en los espacios internacionales, en el año 2018 surgió la Cumbre Internacional de Mujeres Indígenas de Abya Yala tras seis cumbres previas realizadas en Bolivia, Perú, Guatemala, México, Colombia y Panamá.

Voces y mandatos políticos del movimiento continental

Durante el acto en la Plaza de la Democracia, las lideresas hicieron escuchar sus exigencias frente al racismo estructural, la discriminación, el capitalismo, el patriarcado y las múltiples formas de violencia que enfrentan.

“Nos encontramos celebrando la séptima cumbre, reafirmando nuestras luchas y construyendo estrategias colectivas frente al racismo estructural, la discriminación, la exclusión, el capitalismo, el patriarcado y las distintas formas de violencia que enfrentamos las mujeres y los pueblos originarios”, refirieron las voceras.

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Demandas concretas articuladas

Las representantes señalaron que el continente atraviesa una profunda crisis política, económica, social, cultural, espiritual, territorial y climática que desconoce sus formas de justicia y gobernanza. Ante este escenario, plantearon demandas concretas articuladas en ejes prioritarios:

Defensa territorial y ambiental: rechazan el modelo de civilización extractivista, la militarización de los territorios y las políticas hídricas que reproducen el despojo. Exigen acceso equitativo al agua, protección de bosques y ríos, recuperación de tierras ancestrales y defensa de las semillas nativas.

Derechos sexuales y reproductivos: exigen respeto a la cosmovisión indígena, acceso a la medicina ancestral y el derecho a decidir sin coacción ni discriminación, condenando la explotación sexual vinculada a megaproyectos.

Rechazo a políticas injerencistas: rechazaron total a la política injerencista de Estados Unidos basada en la doctrina Monroe y aplicada en el acuerdo denominado “El Escudo de las Américas”, exigiendo que ninguna operación militar o policial de esta alianza se realice en territorio indígena sin consentimiento previo, libre e informado.

Cumplimiento de normativas internacionales: exigen la aplicación efectiva de instrumentos como la Recomendación General N° 39 de la CEDAW, la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la OIT y la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación racial.

La movilización también sirvió para saludar y conmemorar los 27 años de lucha, resistencia y trayectoria de Conamuri, destacando la construcción colectiva de un feminismo comunitario, popular, indígena y campesino desde los territorios.