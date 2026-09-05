Video: mujeres indígenas piden al Estado un reconocimiento formal a su resistencia

“¡Cada 5 de septiembre, honramos a Bartolina Sisa y a la India Juliana! Ellas dieron su vida para que hoy, quinientos años después, estemos aquí“, expresan las mujeres indígenas que hoy celebraron un pronunciamiento en la Plaza Italia de Asunción en el marco de la Semana de las Mujeres Indígenas en Paraguay 2026 y con el lema “Partería Indígena: Sabiduría comunitaria para el nacimiento y la vida”.

Las mujeres se encuentran organizadas con la Articulación de Mujeres Indígenas del Paraguay (Mipy), Coordinación de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas (Conamuri) y la Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI).

Estos grupos coinciden en que las parteras tradicionales “salvan activamente vidas y cuidan donde los servicios públicos de salud no llegan” o donde no hay cerca un hospital dentro del territorio nacional.

“Donde no hacen el mínimo esfuerzo por entendernos, o donde simplemente nos ignoran y nos dicen que volvamos nomás a nuestras comunidades porque no hay médico ni medicamento. ¡Las parteras indígenas salvan vidas donde el Estado está ausente y necesitan un reconocimiento formal sea en el sistema de salud y dentro de la Política de cuidados", reclaman al Estado.

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Denuncias de las mujeres indígenas

Entre sus denuncias hacia el Gobierno, las mujeres sostienen que la violencia institucional y la violencia obstétrica “son dos formas que conocemos muy bien cuando llegamos a los hospitales”.

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También aseguran que esta situación se evidencia aún más cuando la embarazada es joven, por lo que los malos tratos suelen recrudecer y los cuestionamientos extenderse a la familia o la partera que acompaña.

“Fue todo el sistema que no llegó para evitar el embarazo temprano ¡Exigimos políticas públicas para evitar el embarazo temprano de niñas y mecanismos accesibles para denunciar la violencia institucional y la violencia obstétrica!“, agregan.

Asimismo, recuerdan que la violencia en sus territorios es una situación vivida diariamente también enfrentando al crimen organizado que “acecha para cultivos ilegales e incluso a niñas y adolescentes para explotación sexual”.

“Quieren quitarnos nuestros bosques, nuestros territorios, ahora también quieren patentar nuestras semillas por cientos de años y nuestros saberes colectivos para cuidar la vida. ¡No nos rendiremos y seguiremos reclamando nuestros derechos! Por eso, hoy 5 de septiembre, las mujeres indígenas, más que nunca, reivindicamos la importancia y el valor de nuestro trabajo, de nuestros aportes y de liderazgo en la comunidad y a nivel país. ¡Quinientos años después, las mujeres indígenas estamos de pie, cuidando la vida, nuestros bosques y nuestros territorios!“, concluyen.

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