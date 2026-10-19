Octubre Rosa: IPS contesta a denuncia de falta de medicamentos oncológicos

Hoy se recuerda el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama y por la fecha, la asociación de pacientes oncológicos del IPS reiteraron que afrontan una falta de medicamentos e insumos. Las pacientes mencionaron tres insumos como los principales: letrozol, ribociclib y trastuzumab.
Tras el conocimiento público del caso, la gerente de Abastecimiento y Logística del IPS, Cecilia Rodríguez, compartió unos datos. Primeramente, citó que el letrozol “está pendiente de entrega por parte de un proveedor” y ya que este no va a poder proveer en tiempo correspondiente, se le cobrará una multa una vez entregado el medicamento.
“Nos vimos obligados a emitir otra orden de entrega con ampliación de contrato del 20% de otro proveedor que procederá a recepcionar en la semana”, aseguró.
“Para cubrir lo suficiente estamos haciendo una ampliación del 20% más de dos proveedores”, sostuvo y señaló que se disponen de unas 8.300 unidades. De igual manera, reconoció que se trata de una “poca cantidad” por la mencionada falta de entrega.
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Ribociclib, trastuzumab y licitación pública
Sobre los medicamentos oncológicos ribociclib y trastuzumab precisó que hay existencias en el Hospital Central del IPS.
Asimismo, precisó que el viernes pasado se dio la apertura de la Licitación Pública Nacional (LPN) 26 y esta ya se encuentra en “evaluación para dar continuidad en el abastecimiento”.
Esta licitación corresponde a la adquisición de medicamentos biológicos, biotecnológicos, inmunosupresores y otros con “stock crítico” para los asegurados del IPS.
“Para dar tranquilidad a los asegurados; ya estamos en espera de la evaluación de la licitación para un abastecimiento a mayor plazo”, detalló la funcionaria.
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