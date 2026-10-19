Octubre Rosa: pacientes claman por un tomógrafo y PET scan

Durante la caminata anual en el marco del Octubre Rosa, la Asociación de Pacientes con Cáncer y Familiares (Apacfa) pidió a las autoridades sanitarias la reparación del tomógrafo del Instituto Nacional del Cáncer (Incan), que es utilizado para la toma de imágenes en pacientes con cáncer de mama y el diagnóstico de la enfermedad.

Las pacientes recordaron la importancia de contar no solo con la provisión de medicamentos para el tratamiento del cáncer de mama, sino también con un PET scan para mejorar la precisión del diagnóstico y el tratamiento.

La presidenta de la Apacfa, Juana Moreno, recordó que actualmente los pacientes deben recurrir al sector privado o a los convenios del Instituto Nacional del Cáncer para la realización de estos dos estudios.

“Hoy en el Incan no contamos con un tomógrafo, debemos ir al sector privado, ver los convenios que hay”, refirió.

Mencionó que se está trabajando en la renovación del convenio entre el Incan y la Universidad Nacional de Asunción (UNA) para la utilización del PET scan.

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“En el sector privado hacerse un estudio de PET scan es sumamente costoso. Solo se cuenta actualmente con la posibilidad que hay en la UNA para el uso del equipo, pero se debe renovar el convenio”, puntualizó.

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Con relación a este reclamo, la directora del Incan, Jabibi Noguera, refirió que se están encaminando todos los procedimientos para la reparación del equipo. Mientras que el ministro de Salud, Isaac Fretes, dijo que están trabajando en la adquisición de un PET scan.

Anuncian la adquisición de nuevos mamógrafos para las regionales

Esta mañana, durante el acto de Octubre Rosa realizado en el Incan, las autoridades sanitarias anunciaron la adquisición de 30 nuevos mamógrafos, que se encuentran distribuidos en las regiones sanitarias.

Según el anuncio, los equipos servirán para la detección temprana del cáncer de mama, de modo que más mujeres y hombres puedan acceder a un tratamiento oportuno.

La jefa del Programa Nacional de Prevención, Detección Precoz y Tratamiento del Cáncer de Cuello Uterino y Mama, Dra. Marina Ortega, refirió que el año pasado fallecieron 401 mujeres por cáncer de mama y que cada año se detectan 1.800 nuevos casos, cifra que representa el 49 % de los pacientes que acuden al Incan.

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Recordó, una vez más, los tres pilares fundamentales en el tratamiento del cáncer de mama: la detección temprana, el diagnóstico oportuno y el tratamiento.