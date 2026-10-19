Registro Civil prepara gran casamiento comunitario: conocé la fecha y requisitos

En el marco de la Campaña Nacional de Formalización del Matrimonio Civil, el próximo 15 de noviembre se llevará a cabo un gran casamiento comunitario en el Arena SND.

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Todas las parejas de Asunción y alrededores interesadas en participar deben primero llenar un formulario disponible en este enlace.

Luego de eso, se debe cumplir con la documentación requerida.

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Requisitos para el Matrimonio Civil

Copias de cédulas de identidad de los novios

Copias de las cédulas de 4 testigos

Si alguno es extranjero: pasaporte o documento Mercosur autenticado y comprobante de ingreso al Paraguay

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¿A dónde hay que acercar las documentaciones?

Los documentos se pueden entregar en el Salón Auditorio de la Sede Central del Registro del Estado Civil ubicado en Concepción entre Lapacho y Cedro del barrio Hipódromo de Asunción. Los documentos se recepcionan de lunes a domingo, de 07:00 a 15:00.

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¿Quiénes pueden participar?

Todas aquellas personas que cumplan con los requisitos. Esta actividad es totalmente gratuita, pero si la pareja opta por el régimen de separación de bienes, tiene un costo adicional.

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Si uno o ambos contrayentes es viudo, deben presentar el certificado de defunción del cónyuge anterior.

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La dependencia estatal recuerda que hay tiempo de presentar toda la documentación hasta el 31 de octubre.

Para más información, el Registro Civil tiene habilitada la línea de Whatsapp 0984 771151.