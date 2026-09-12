De la convivencia al altar: 53 parejas celebraron su casamiento comunitario en Ybaroty

Con emoción, 53 parejas formalizaron su unión en una multitudinaria ceremonia religiosa realizada en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción de Ybaroty. La iniciativa, destinada principalmente a familias de escasos recursos, permitió a los participantes acceder al matrimonio civil y religioso sin costo.

La celebración reunió a parejas provenientes de distintos puntos del departamento de Guairá, entre ellas de Villarrica, Independencia, Mbocayaty y Yataity, quienes participaron de una ceremonia religiosa conjunta.

La misa fue presidida por monseñor Miguel Ángel Cabello, obispo de la Diócesis de Villarrica, quien acompañó a las parejas durante la celebración del sacramento del matrimonio. La ceremonia se realizó en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción, del barrio Ybaroty, a cargo del fray Pedro Simón Samudio. También acompañó la celebración el presbítero Nilson Ortellado, de la parroquia San Miguel de Villarrica, además de diáconos de diferentes comunidades parroquiales.

La actividad fue impulsada por servidores de la parroquia Nuestra Señora de la Asunción en conjunto con la Fundación Santa Librada, que se encargó de cubrir los gastos relacionados con la celebración para facilitar el acceso al matrimonio a familias de escasos recursos.

La iniciativa había sido presentada inicialmente como el primer casamiento comunitario organizado en esta parroquia y contemplaba la participación de unas 40 parejas. Finalmente, el número de participantes superó las expectativas y llegó a 53 matrimonios.

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El proyecto estuvo dirigido especialmente a parejas que llevaban años conviviendo sin haber formalizado su unión mediante el matrimonio civil y religioso, ya sea por dificultades económicas o por otras circunstancias. Como parte del proceso, las parejas debieron cumplir con los requisitos establecidos por la organización y participar de los correspondientes cursillos prematrimoniales antes de recibir el sacramento.

El programa contemplaba además la posibilidad de que parejas que todavía no contaban con matrimonio civil pudieran regularizar su situación, ya que los gastos correspondientes al trámite también fueron cubiertos por la Fundación Santa Librada.

De esta manera, la iniciativa buscó que las limitaciones económicas no fueran un impedimento para que las parejas pudieran formalizar su unión tanto ante la legislación civil como ante la Iglesia Católica.

La ayuda incluyó también distintos elementos necesarios para la celebración. En el caso de las mujeres, la organización dispuso vestidos de novia, ramos, servicios de peluquería y maquillaje. Para los hombres se contempló la provisión de trajes completos, con saco, camisa y corbata, de manera que todas las parejas pudieran participar de la ceremonia en condiciones similares. Otro de los elementos entregados fueron las alianzas matrimoniales, completando así los preparativos necesarios para la celebración comunitaria.

La propuesta tuvo además un componente social, al acercar los servicios de acompañamiento y preparación matrimonial a familias que, por su situación económica, difícilmente podrían afrontar por cuenta propia todos los gastos asociados a una boda.