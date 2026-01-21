Organizan el primer casamiento comunitario en la Iglesia de Ybaroty, en Villarrica

Servidores de la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción, ubicada en el barrio Ybaroty de Villarrica, organizan un casamiento comunitario que prevé la participación de al menos 40 parejas, quienes recibirán el Sacramento del Matrimonio en una celebración conjunta.

La actividad se lleva adelante con el acompañamiento de la Fundación Santa Librada, entidad que cubrirá la totalidad de los gastos, tanto del matrimonio civil como del religioso, además de los preparativos necesarios para la ceremonia.

El diácono Christian Rolón, uno de los organizadores, explicó que actualmente se encuentran en pleno proceso de inscripción de las parejas interesadas, quienes posteriormente deberán participar de los cursillos prematrimoniales obligatorios.

Según detalló, los requisitos para acceder al beneficio son: ser mayores de edad, convivir en concubinato por un mínimo de dos años, tener hijos en común y no percibir ingresos superiores a tres salarios mínimos, ya que el programa está dirigido exclusivamente a personas de escasos recursos.

Rolón destacó que aquellas parejas que aún no cuenten con matrimonio civil podrán acceder también a este trámite, ya que será cubierto íntegramente por la Fundación Santa Librada, al igual que la ceremonia religiosa.

“Primero realizamos las anotaciones y elevamos una planilla a la Fundación, luego se cotejan los datos y posteriormente iniciamos los cursillos prematrimoniales y las reuniones con el sacerdote y el equipo pastoral”, explicó el diácono.

Indicó que la participación en los cursillos es obligatoria para ambos miembros de la pareja, como parte del proceso de preparación para recibir el sacramento.

Entre los beneficios previstos, la organización contempla para las mujeres el vestido de novia, el ramo, la peluquería y el maquillaje, mientras que para los hombres se proveerá traje completo, incluyendo saco, camisa y corbata.

Asimismo, cada pareja recibirá las alianzas matrimoniales, lo que permitirá que la celebración se realice sin ningún costo para los participantes.

El casamiento comunitario se llevará a cabo en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción y contará con un cupo mínimo de 40 parejas inscriptas, cifra que podría ser superada, según señalaron los organizadores.

La fecha límite para las inscripciones fue fijada para la primera quincena de abril, tras lo cual se cerrará el registro para avanzar con la etapa final de preparación.

Desde la organización invitan a las parejas interesadas a acercarse a la parroquia para obtener mayor información y formalizar su inscripción, destacando que aún hay tiempo para quienes deseen “recibir la bendición de Dios y regularizar su vida matrimonial”. Además, se habilitaron las líneas 0994-476465 y 0985-510259 para consultas.