Más de 150 parejas se unieron en matrimonio en un casamiento comunitario en Coronel Oviedo

En un ambiente de verdadera fiesta y emoción, más de 150 parejas contrajeron matrimonio este viernes en el coliseo cerrado El Cerrito, de esta ciudad, en el marco de la campaña nacional “Paraguay se casa”, impulsada por la Dirección del Registro del Estado Civil.