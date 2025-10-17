Nacionales

Más de 150 parejas se unieron en matrimonio en un casamiento comunitario en Coronel Oviedo

En un ambiente de verdadera fiesta y emoción, más de 150 parejas contrajeron matrimonio este viernes en el coliseo cerrado El Cerrito, de esta ciudad, en el marco de la campaña nacional “Paraguay se casa”, impulsada por la Dirección del Registro del Estado Civil.

Por Víctor Daniel Barrera
17 de octubre de 2025 - 15:45
Los nuevos esposos, Néstor Samudio y Cecilia Giménez mostrando su certificado de matrimonio.
El casamiento comunitario reunió a decenas de familias de distintos barrios y compañías del departamento de Caaguazú, que aprovecharon la oportunidad para formalizar su unión de manera gratuita, gracias a este programa que busca facilitar el acceso al matrimonio legal a sectores de escasos recursos.

La jornada tuvo un marco festivo y solidario, con el acompañamiento de instituciones públicas y privadas que aportaron diversos servicios y premios para los nuevos esposos. Hubo asistencia legal, maquillaje y peluquería para las novias, música en vivo y regalos simbólicos, que dieron un toque especial a esta celebración masiva.

Más de 150 parejas unieron matrimonio en un casamiento comunitario en Coronel Oviedo.
“Paraguay se casa” es una iniciativa nacional que ya recorrió varios departamentos del país, promoviendo la formalización de las parejas y el fortalecimiento de la familia paraguaya. En Coronel Oviedo, el evento se vivió con gran entusiasmo y dejó imágenes de alegría, compromiso y esperanza entre los nuevos matrimonios.