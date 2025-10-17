Más de 150 parejas se unieron en matrimonio en un casamiento comunitario en Coronel Oviedo

El casamiento comunitario reunió a decenas de familias de distintos barrios y compañías del departamento de Caaguazú, que aprovecharon la oportunidad para formalizar su unión de manera gratuita, gracias a este programa que busca facilitar el acceso al matrimonio legal a sectores de escasos recursos.
La jornada tuvo un marco festivo y solidario, con el acompañamiento de instituciones públicas y privadas que aportaron diversos servicios y premios para los nuevos esposos. Hubo asistencia legal, maquillaje y peluquería para las novias, música en vivo y regalos simbólicos, que dieron un toque especial a esta celebración masiva.
“Paraguay se casa” es una iniciativa nacional que ya recorrió varios departamentos del país, promoviendo la formalización de las parejas y el fortalecimiento de la familia paraguaya. En Coronel Oviedo, el evento se vivió con gran entusiasmo y dejó imágenes de alegría, compromiso y esperanza entre los nuevos matrimonios.