Diputado pide elevar impuesto al tabaco para financiar medicamentos oncológicos

En el marco de las actividades y campañas del “Octubre Rosa”, el diputado por la oposición Billy Vaezquen calificó de “intolerable” la crisis de desabastecimiento de medicamentos e insumos básicos de quimioterapia en el Instituto Nacional del Cáncer (INCAN) y en el Instituto de Previsión Social (IPS).

Ante esta situación, anunció que solicitará en la Cámara de Diputados el estudio dentro de un plazo de 15 días del proyecto de ley que busca elevar el impuesto al tabaco en Paraguay.

El parlamentario confirmó que la preocupación fue transmitida directamente por “representantes de sindicatos y asociaciones de pacientes oncológicos, quienes sufren la interrupción sistemática de sus tratamientos para el cáncer de mama y de cuello uterino”.

“La alta demanda sobre el Incan se ha agravado debido a que el IPS tampoco logra abastecer a sus asegurados, obligando a los pacientes a recurrir masivamente al hospital de referencia amparados en la Ley del Cáncer”, señaló.

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Para dar una respuesta estructural a la falta recurrente de recursos en el sistema público, Vaezquen planteó dos iniciativas legislativas concretas:

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Incremento al impuesto al tabaco: El proyecto contempla elevar la tasa un 10% adicional respecto a los niveles actuales. “Tenemos que estar a tono con los países de la región. No puede ser que Paraguay sea el único país que tenga el impuesto más bajo al tabaco”, argumentó. Lo recaudado se destinaría prioritariamente a saldar las deudas con proveedores de fármacos y a garantizar el stock futuro.

Fondo de alta complejidad con las prepagas: Una segunda propuesta obligaría a las empresas de medicina privada a aportar entre 5 y 10 dólares mensuales por cada asegurado. Este fondo sería administrado por el Ministerio de Salud Pública para cubrir los medicamentos oncológicos del INCAN, mientras las aseguradoras privadas asumen el servicio hospitalario.

Al ser consultado sobre las razones por las cuales faltan fármacos a pesar de los incrementos presupuestarios anuales en el área de Salud, el diputado criticó la falta de rendición de cuentas e intentos fallidos de interpelación a la ministra del área.

“Lamentablemente el oficialismo colorado no nos da la posibilidad de interpelar a los ministros (...). No ejercemos nuestro rol de control recíproco que tiene que hacer el Congreso Nacional”, recriminó.

Escenario político e internas oficialistas

A la par de la crisis sanitaria, el legislador fue abordado sobre las aparentes fricciones en el internismo del Partido Colorado.

Vaezquen minimizó las disputas entre los sectores de Horacio Cartes, Santiago Peña y Pedro Alliana, calificándolas de un “show” coyuntural por la administración del financiamiento político, asegurando que responderán de manera unificada para las próximas contiendas electorales.

Finalmente, el diputado ratificó que desde el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) e impulsando una mesa de concertación con la oposición, buscarán unificar candidaturas mediante elecciones a padrón abierto de cara a las presidenciales del 2028, con el objetivo de ofrecer una alternativa de gobierno.